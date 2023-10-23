台郡買宏觀10%股權 公開收購條件已成就

台郡（6269）今（23）日公告公司公開收購宏觀微電子股份有限公司普通股，公開收購條件已成就，達成最低收購約10%股權，並將持續公開收購宏觀公司之普通股至民國112年11月16日下午3點30分止。

台郡公告公開收購宏觀微電子股份有限公司（6568）（下稱「宏觀公司」）普通股股份，應賣股數截至民國112年10月23日總計為5,803,778股，已達最低收購數量3,073,992股(約當宏觀公司於經濟部商業司商工登記資料公示查詢系統所示民國112年8月16日最後異動之已發行股份總數30,739,920股之10.0%)。

據上，台郡指出，本次公開收購條件已經成就，爰依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第19條第2項第2款規定公告。

台郡提到，公司將持續公開收購宏觀公司之普通股至民國112年11月16日下午3點30分止。提醒欲參與應賣宏觀公司普通股之股東，請持證券存摺與留存印鑑至原開戶證券商處，辦理應賣手續。如有任何問題，請洽本次公開收購受委任機構凱基證券股份有限公司，應賣諮詢專線：02-2389-2999或查詢凱基證券股份有限公司

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