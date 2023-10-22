高殖利率權值股 出列

美國10年期公債殖利率上周四（19日）尾盤短暫觸及5%，是2007年以來首見，引發國際金融市場動盪。台股投資人開始尋找高殖利率股作為投資標的參考。

法人表示，第3季財報公布後，法人買盤更會聚焦聚高殖利率股，權值股中的聯電、聯詠、群光、遠傳、遠雄、華碩、和碩、聯發科、微星、光寶科、鴻海及仁寶等，目前殖利率高，業績也具成長性，股價逢低是好投資機會。

群益投顧董事長蔡明彥表示，11及12月有大型高股息ETF更換成分股，在元大台灣50及中型100指數成分股中，目前有超過40檔個股預估現金殖利率逾4%，高股息ETF更換成分股或法人挑選具殖利率保護的個股時，都會是買盤挑選參考標的。這些個股除多家投顧分析師預估今、明兩年的每股稅後盈餘（EPS）具成長性，參考過往配息率而計算出的現金殖利率至少有4%。

大盤上周拉回修正，聯電及聯詠股價逆勢走揚，群光、和碩、聯發科與力成等股在下檔有買盤介入；被視為AI族群的華碩、微星、光寶科、仁寶等股跌勢較為明顯，但第一金投顧董事長陳奕光認為，AI產業正向發展趨勢不變，股價下跌會拉高殖利率；華南投顧董事長儲祥生認為，台股趨勢向上，AI股基本面還是具有機會。

元大台灣50及中型100指數成分股雖殖利率高的個股不少，但蔡明彥提醒投資人，還要評估企業明年獲利成長性，能夠同時兼具高殖利率與獲利成長性，才能進可攻、退可守。

投資名師都認為，第4季進入選舉行情階段，政府基金會力守指數在相對高點，元大台灣50及中型100指數成分股中，鴻海與聯發科的市值逾兆元，聯電市值超過6,000億元，法人買盤介入機率高。