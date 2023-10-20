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以巴衝突加劇 黃金概念股強勢 佳龍帶量改寫5個月高

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

台股今（20）日開低走低，盤中最低一度下殺至16271.82點，以巴衝突帶動避險需求提升，黃金價格不斷上漲，升至12周以來高點；黃金概念股今逆勢抗跌，佳龍（9955）開高領軍，盤中上漲逾6%，股價創五個月來新高，金益鼎上漲逾2.5%，光洋科相對較弱勢，盤中小跌0.25%。

地緣衝突不斷，黃金被視為避險產品，與此同時，美國公債殖利率上升抑制了黃金這種無息資產的上行空間。Fed主席鮑爾表示，聯準會（Fed）在考慮政策路徑時將「謹慎行事」。他還提到了地緣政治緊張局勢帶來的主要風險，並稱這種風險「相當高」。

佳龍早盤以26.75元跳空開出，盤中一度攻上28.95元，隨後漲幅稍有收斂，盤中漲幅逾5%，股價創下5月以來新高，盤中成交量逾1萬張。

金益鼎以52.2元開高，盤中最高一度拉升至53.5元，盤中漲幅逾2.5%；光洋科早盤以39元開出，盤中最高一度達39.6元，隨後賣壓增重，盤中翻黑，盤中跌幅0.25%。

美國公債 光洋科 Fed

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