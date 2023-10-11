Q4機會與風險並存 法人建議採「iPhone」資產配置因應

時序進入今年最後一個季度，升息近尾聲，經濟也較預期更具有韌性，整體而言有利於風險性資產後市表現，群益投信認為，由於短期在貨幣政策動向與經濟數據演變仍持續牽動市場的情況下，第4季為機會與風險並存的環境，建議投資人可採「iPhone」配置策略來因應，掌握市場投資趨勢。

群益投信表示，「iPhone」配置策略為，i代表Income oriented收益導向，鎖定資產品質佳、收益具吸引力、且升息末端受惠程度大的金融次順位債基金、投資級電信債ETF（00722B）、投資級金融債ETF（00724B）及25年期美債ETF（00764B）等值得留意的標的。

P代表Potential潛力市場，包括東協基金、中國基金；h代表High Dividend高息優勢，包括相對其他市場高殖利率的台股高息ETF，及透過精選資產達到收益升級的優化收益成長基金；o意味著Outperform強勢市場，以印度、台灣、美國之股票型基金最為看好。

n代表Nice Allocation，即適合穩健型投資者多考量的多重資產基金；E則是當前全球主流ESG趨勢，包括台股低碳ETF、智慧聯網電動車基金最能搶搭ESG低碳商機。

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華表示，歷經去年主要央行積極升息後，今年來看通膨壓力已出現緩解，物價風險可望逐步消除；貨幣政策方面，聯準會在最近一次會議上暫停升息，根據點陣圖顯示，年底前還有升息一碼的可能，明年降息幅度也低於預期，歐洲央行則在9月如預期升息1碼以控制通膨，不過鑒於通膨已有明顯回落，雖然央行政策動向仍需觀察，整體而言升息循環邁向尾聲的方向不變下，目前10年期美債殖利率位於十年來高位，投資價值浮現，債市或將面臨殖利率維持高檔的情況，一旦聯準會升息循環結束，公債殖利率可望下修，債券市場將受惠，穩健標的金融次順位債息高、波動低，更值得留意。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕指出，在美國市場方面，雖然經濟增長放緩，不過在內需服務業景氣溫和擴張，同時製造業庫存去化逐漸接近尾聲，整體來看基本面仍堅韌有撐，企業盈餘預期將逐季回升，有助支持風險性資產表現。在股市方面，考量企業經營品質與流動性，建議布局首選成長題材大型股。

第4季為消費旺季與科技新品推出的熱門檔期，有助帶動商品銷售熱絡，相關類股表現可多留意；AI應用為今年驅動科技股表現的關鍵之一，其產業前景持續看好，相關科技成長股仍是布局重點。

中長期投資來看，在IRA法案加持，及雲端資料儲存與5G趨勢帶動數位基建興起，和ESG低碳趨勢加速老舊電網汰換、再生能源建置，都令此類新基建成為市場關注焦點，表現值得留意。

在債市方面，最後一次升息後，景氣可望逐步落底反彈，伴隨收益債市榮景再現，因此從過去經驗來看，收益債在停止升息後皆提供了良好的收益優化效果，適時運用折翼天使債更可進一步為投資組合增益。