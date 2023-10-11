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大摩喊千元目標價！聯發科創一年新高 帶動IC設計股漲勢

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
聯發科執行長蔡力行。記者侯永全攝影／報系資料照
聯發科執行長蔡力行。記者侯永全攝影／報系資料照

摩根士丹利（大摩）再度調升聯發科（2454）目標價，從880元升至1,000元，為目前內外資市場中最高目標價評等，並重申了聯發科「優於大盤」評等，激勵聯發科今（11）日股價開高走高，突破800元大關，盤中上揚3.8%至816元，股價創一年多來新高價，帶動IC設計股漲勢，創意、矽統攻上漲停，股王信驊漲逾半根停板，聯陽、智原、力旺等個股也漲逾3%。

大摩今年兩度調升聯發科目標價，繼第3季中兩度升評聯發科目標價後，在第4季初又再度重申了聯發科「優於大盤」評等，並從880元升至1,000元，激勵其股價自10月以來的強勢表現，上周上漲6.9%，今日再開高走高，盤中上揚3.4%至813元，突破800元大關，股價創一年多來新高價。

展望後市，大摩於報告中指出，短期來說，由於最近中國大陸智慧型手機補貨造成了 5G SoC（CPU、GPU、記憶體）出現短缺，將緩解價格競爭的情況，聯發科和高通不再需要靠降價來競爭，這將有助於穩定明年的利潤率；中長期來說，看好聯發科在 AI 業務領域的發展已取得很大的進展，預計 AI 將在2024年-2026年為聯發科帶來約60億美元的額外收入，對聯發科2026年的收入貢獻將超過25%，因此重申聯發科「優於大盤」評等，且將目標價從880元升至1,000元，為全市場最高目標價。

聯發科 大摩

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