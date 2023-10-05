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美債殖利率回落 台股反彈180點收16,453點 台積電漲8元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股2022年今（30）日封關，統計八大公股行庫本周以來天天買進鴻海、國泰永續高股息等力守萬四關卡。（本報系資料庫） 許瑋珂
台股2022年今（30）日封關，統計八大公股行庫本周以來天天買進鴻海、國泰永續高股息等力守萬四關卡。（本報系資料庫） 許瑋珂

美債殖利率與美元因油價出現創高回檔，美科技股走強，因此影響台股今（5）日明顯反彈回升，收盤指數16453.52點，上漲180.14點、漲幅1.11%，成交金額2400億元。台積電（2330）今日收528元、漲8元。AI股回檔，還有IC設計網通設備、車用電子、電動車概念股多點開花。

AI概念股整體稍微回檔，如：緯穎、世芯-KY、智原、創意、聯發科、樺漢、健策、日月光投控、英業達。

今日強勢族群還包括：IC設計、網通設備、車用電子、電動車概念股。IC設計群體走強，如：譜瑞-KY、安國、類比科、合邦、智原、茂達、系微。網通設備族群，以中小型股居多，如：智邦、東訊、星通、岳豐、建漢、正文、振耀。

車用電子概念股，如：華碩、文曄、聯詠、國巨、台達電、力旺、笙泉。電動車概念股，如：和泰車、華城、元太、茂達、新普、同欣電。

周三交易量大且漲幅大的個股包括：長榮航、基泰、緯創、一詮、矽統、華航、文曄、聯電、圓剛、廣達。

其中，文曄價漲量增，法人看好，日前文曄宣布重大收購交易，將以現金38億美元收購加拿大電子元件通路商 Future Electronics，預計將在2024年上半年完成收購。

另一檔，也是價漲量增的笙泉，盤中一度以47.55元攻漲停。法人表示，2024年受惠於庫存調整完畢後的回補需求以及多項新產品有望放量，預計全球宏觀經濟有望復甦，並且笙泉將受惠於消費型電子需求回暖和新應用的增長。

此外，航空族群今日也反彈，特別是長榮航、華航開盤一小時就爆大量，成交量也已超過昨日全天成交量，表現強勢。不過，法人展望航運後市，指出因歐美航線進入第4季傳統淡季，並給予為評等為「中立」。

統一投顧陳杰瑞表示，近期有較低階的買盤出現，而最近訊息面的逆空與不確定性也可能稍微較多，不過台股後市仍不看淡，反而最近的利空，能夠找到好股票的切入點，因此針對近期台股回檔或震盪，投資人無須過度悲觀。

網通設備 IC設計 AI 台股 台積電

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