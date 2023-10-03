低風險穩收息！2023下半年債券到底該怎麼買 一文看懂

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文／吳宜臻

過往為了因應通貨膨脹、景氣低迷等不同經濟狀況，政府會利用「升息＆降息」的方式，去平衡整體經濟發展，控制市場上流通的貨幣數量，像美國聯準會（Fed）透過升息，讓借貸成本變高來抑制通膨。聯準會9月20日宣布本次暫停升息，而台灣央行在隔天（21日）也跟進，宣布政策利率連二凍，許多投資人討論，2024下半年很可能會進入降息循環，因此投入債券市場成為熱門話題。

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察，近半年內（2023/03/26～2023/09/21）「投資市場」的熱門關鍵字，許多網友在討論除了聯準會、升息、降息外，還有債券、美債、利率的話題。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

債券是什麼？



債券是一種借條、借據，主要分成公債、公司債與金融債券，通常由國家政府、私人企業或其他機構發行。發行者為了募集資金，向投資人借錢，承諾會定期支付固定的利息，並在到期時一次償還面額上的本金，雙方成為一種借貸關係。

債券跟升降息的關係？為何現在是好時機？

首先來聊聊為何之前聯準會要一直升息。物價持續攀升、投機熱錢過多時，就會造成通貨膨脹，升息可減少市場上流通的貨幣，因為把資金放在銀行裡的利率變高，投資人會傾向儲蓄，自然減少消費及投資行為，也會減少借錢；若聯準會不斷升息，公司借貸的利息也會提升，相對的美國政府公債所負擔的利息也會變高，當升息到達一個程度時，勢必會擔憂經濟衰退而走向降息，以刺激市場提升資金流動。

image source：TradingView／《網路溫度計》製圖

債券價格和市場利率之間存在反向關係，當市場利率上升時，現有債券的價格通常會下降，因為此時新推出的債券具有更高的利息，大家會被吸引去買新的，導致現有債券的價格下降，反之當進入降息階段時，債券的價格就會攀升，因此才會說從此刻開始定期定額、逢低買進是佈局債券的好時機。

可回本穩收息，債券的4大優點



債券屬於穩健型投資，投資債券有以下4大優點：

1. 固定收益

債券跟定存相當類似，都是能定期領利息的穩定型投資工具，因此提供了穩定的現金流。這對於需要固定收益來支付開支的投資者，如退休人士，非常有吸引力。

2. 風險較低

與股票相比，債券通常被認為是相對低風險的投資，尤其是政府債券和高信用評級的企業債券。這些債券的發行者有較高的信用評級，因此具有較低的違約風險。像是想賺債券「息收」的，可選投資等級債，即為信用評等較高的債券，雖然風險較美債高一點，但整體相對安全，也適合新手入門，像是富邦全球投等債（00740B），它的信用評比就在BBB以上，投資涵蓋範圍廣，分散於10幾種不同的產業，包含波音、CVS Health等大型優質企業，違約風險較低，另外篩選票息4.5%以上的債券，息收也較有保障。

3. 到期可回本

債券通常都有到期日，除非發行者違約，否則到期時皆能將投資的本金領回。

4. 增加資產穩定性

雞蛋不能放在同個籃子裡，當債券與其他資產搭配，多樣化的投資可以控制風險，像是股票的投資報酬率相當的誘人，但風險波動相對較高，此時債券搭配股票，可增加投資組合的穩定性，當股市上漲時，能獲得優渥的報酬，股市下跌時，債券則成為避險資產。

投資債券真的可以穩賺不賠嗎？債券的3大風險必須知

與股票相比，投資債券的風險雖然較低，但仍需全盤了解後才能選出適合自己的債券，以下整理出債券的3大風險：

1. 債券利率風險

債券價格受市場利率變動的影響。當市場利率上升時，現有債券的價格可能會下降，因此買賣債券的時機點更為重要，否則可能導致投資者在賣出債券時虧損。



2. 發行機構違約風險

發行債券者可能違約未能按時支付利息或還本金，這種風險被稱為信用風險。低信用評級的債券通常具有更高的信用風險，因此可能需要支付更高的利率來吸引投資者。

3. 市場流動性風險

某些債券可能流動性較低，特別是次級市場上的低信用評級債券或特定類型的私人債券。這可能導致難以找到買家或賣家，或者以不利的價格出售債券。

債券標的該怎麼選？要選配息還是賺價差？

挑選適合自己的債券是一個重要的投資決策，以下三點必須先評估了解：

1.風險承受能力

評估自己的風險承受能力是關鍵。低信用評級的債券可能提供較高的利率，但也伴隨著更高的信用風險。

2.債券類型

債券可以分為不同類型，包括政府債券、企業債券、抵押債券等。每種債券都有其獨特的特點和風險。像是政府債券通常被視為最安全的，其中美債就是許多投資人認為最安全、無風險的債券，因為美國無論經濟、軍事，皆被視為全球第一大強國。

3.投資期限

債券可以根據其期限分為短期、中期和長期債券。選擇債券的期限應考慮您的投資時間範圍。如果您需要在短期內獲得資金，則短期債券可能更適合您，而如果您有長期的投資目標，則長期債券可能更適合。

購買債券時，有兩種主要方式可以賺取回報，分別是賺取價差（價格變動）和獲取利息收入。若想要賺取「價差」，可以優先選公債ETF，特別是投長期的公債，像是富邦美債20年（00696B）就是不錯的選擇，越長期的債券，價格波動相對較高，更容易賺取價差。00696B及00740B皆為季配息，想領配息可以趁現在，這次配息率預計最高5%以上，最後買進日為2023年10月18日，投資人可把握美債利率在16年新高、債券價格甜蜜時布局，同時賺取價差及領息收，為自己帶來穩定的現金流。

【網路溫度計】提醒您－

本文依據網路社群的討論數據做撰寫，不代表任何推薦立場。任何投資皆有風險，請謹慎評估。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年03月26日至2023年09月21日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。 研究方法： 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『投資市場』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。 *註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。







