台股為何狂漲、緯穎攻漲停？ 分析師：AI、PC另有戲

針對今（2）日台股上漲的原因，資深分析師連乾文表示，美國汽車9月份銷售年增13.8%，因此未受到罷工影響，導致車用印刷電路板類股上漲。再加上人工智慧PC大幅成長，導致緯穎（6669）漲停、緯創、廣達、技嘉也隨之走揚，影響大盤大漲203.57點。

他指出，一般而言，人工智慧伺服器數量相對有限。相比之下，個人PC的數量要多得更多。連乾文說明，有人指出人工智慧PC就是小型伺服器，且個人PC每一個人都要使用，預估成長率高，表示「今年是2,000萬台，那明年估是5,000萬台，後年估是1億1,100萬台左右」。

連乾文解釋，雖然個人PC單價不高，一台電腦大約2、3萬元，人工智慧的電腦可能是5、6萬元，但目前問題在於，雖然不知道售價，但是量大，產值預估也不小，對比人工智慧伺服器的產能，想像空間就變大，將帶來相當可觀的產值。

他表示，人工伺服器與個人PC兩者差別就在於，一般人工智慧伺服器雖然價格昂貴，但量少，連乾文直言「因為1,300萬台裡面只有17萬台，明年是50萬台，所以促進人工智慧上漲的力道，說服力沒有那麼強」。

此外，與傳統伺服器相比，連乾文提到緯穎，預估第4季度的營收會有雙位數的增長，原因在於Intel、AMD推出新平台，也因此眾多AI股前景廣闊，緯創也隨之大漲。

連乾文指出，廣達董事長林百里日前赴台大演講表示，未來人工智慧運算能力將每3個月成長一倍，是前所未有的現象。過去認為，摩爾定律規定每18個月電晶體的數量翻倍，而計算能力每2年翻倍，已經被認為是半導體領域的驚人進展。相較之下，現在人工智慧領域發展迅速，也是人工智慧股票前景看好的原因之一。