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Nike 財報佳帶動台廠供應鏈股價上揚 美系外資點名看好這檔成衣股

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
耐吉（Nike）財報報佳音。 路透
耐吉（Nike）財報報佳音。 路透

耐吉（Nike）財報報佳音，上季獲利優於市場預期，股價大漲帶動今（2）日台廠相關供應鏈漲勢，豐泰（9910）跳空上漲逾半根漲停板至194元，儒鴻（1476）、聚陽（1477）等股價都開高走高。其中，外資大摩點名，台廠中看好成衣股儒鴻後市，激勵儒鴻股價終止連黑，站上5日均線，盤中一度突破500元大關，表現相對強勢。

Nike公布季報（6-8月）營收129.4 億美元，年增2%，略低於市場預期；Nike Direct營收54億美元，年增6%，主要銷售區域歐洲、中東和非洲、大中華區等均有成長，僅北美的稍有下滑；另外Nike數位線上銷售業成長2%。毛利率 44.2%，雖較去年同期下降10個基點，不過優於分析師預期的43.6%，每股稅後純益（EPS）0.94美元也優於市場預期。

大摩指出，儘管Nike的利潤成長可能為耐吉供應商提供情緒支撐，但鑑於整體經濟的不確定性因素，對其收入趨勢（尤其是鞋類）和庫存管理前景的影響持謹慎態度。然而，供應鏈中，則較為看好亞洲的利基原始設備製造商，其中包括了主要製作功能性服飾的台廠儒鴻。

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