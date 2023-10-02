機殼族群表現強勁 偉訓、迎廣攻漲停
今（2）日受惠於AI相關議題的機殼族群表現強勢，機殼族群中的偉訓（3032）、迎廣（6117）以及營邦（3693）在開盤時股價開高，其中，偉訓和迎廣的股價甚至在早盤達到漲停價格。偉訓的漲停價格為每股80.6元，而迎廣的漲停價格為每股42.1元。
其中法人特別看好偉訓，2023年在ChatGPT等AI相關領域的支持下，伺服器市場有望再度繁榮，預估2023年的伺服器年成長率可達8%，而從2022年到2026年的平均成長率預計將達到10.8%。此外，美國的雲端業者也已通過第二款機櫃產品的驗證，因此法人預測2023年的機櫃訂單將比2022年增長雙位數。
法人更近一步指出，偉訓因為電競需求強勁，加上該公司的第二款伺服器機櫃產品已經獲得驗證通過。展望2023受惠新顯卡帶動電競需求回升，同時在ATX 3.0規格帶動瓦數提升，ASP亦有明顯增加，有利電源供應器持續成長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言