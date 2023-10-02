機殼族群表現強勁 偉訓、迎廣攻漲停

今（2）日受惠於AI相關議題的機殼族群表現強勢，機殼族群中的偉訓（3032）、迎廣（6117）以及營邦（3693）在開盤時股價開高，其中，偉訓和迎廣的股價甚至在早盤達到漲停價格。偉訓的漲停價格為每股80.6元，而迎廣的漲停價格為每股42.1元。

其中法人特別看好偉訓，2023年在ChatGPT等AI相關領域的支持下，伺服器市場有望再度繁榮，預估2023年的伺服器年成長率可達8%，而從2022年到2026年的平均成長率預計將達到10.8%。此外，美國的雲端業者也已通過第二款機櫃產品的驗證，因此法人預測2023年的機櫃訂單將比2022年增長雙位數。

法人更近一步指出，偉訓因為電競需求強勁，加上該公司的第二款伺服器機櫃產品已經獲得驗證通過。展望2023受惠新顯卡帶動電競需求回升，同時在ATX 3.0規格帶動瓦數提升，ASP亦有明顯增加，有利電源供應器持續成長。