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10/2【早晨財經速解讀】政府關門危機落幕!十月行情怎麼走?罷工升級 薪資通膨Q4增速?

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

美國股市上周五（29日）收黑，和美債雙雙寫下去年第3季以來表現最差的一季，反映投資人認為通膨壓力雖正緩解，但仍可能長時間維持較高利率，也為此調整布局。不過，歷來表現糟糕的9月既已過去，投資人似乎更指望跌深反彈機會。因美國國會緊急通過法案讓政府得免停擺，美股期指周一上漲。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

美股債雙雙創下去年Q3來最慘一季 投資人寄望跌深反彈

標普500指數上周五下跌0.3％，難逃9月魔咒，全月下跌4.9%，第3季跌了3.7％；那斯達克指數上周五微漲0.1％，整季跌4.1％。費城半導體指數上周五漲0.4%，但第3季跌幅深達6.5%；台積電ADR漲0.6%，較台北交易溢價7.2%，單季跌幅深達13.9%，也是去年第3季以來最差表現。

科技股受到利率上揚的沉重打擊。蘋果和微軟第3季各跌12%和7.3%。隨利率持續走高，投資人也漸漸發現股票之外更為實惠的投資選擇。

Nuveen 投資長馬力克（Saira Malik ）說：「股票正和現金5%的回報率競爭，而且基本上是零風險。投資人以前說「TINA」（沒有其他選擇），如今對於股票來說已經有了其他選擇。」

美政府關門警報 暫時解除

美國聯邦政府關門危機，終於暫時消散。國會搶在美東時間10月1日之前，漏夜通過短期撥款法案，總統拜登也趕緊在凌晨之前簽署，使聯邦政府得以繼續運作到11月17日前，不過數十億美元的援助烏克蘭經費暫時並未被納入。受此消息激勵，美股期指周一在亞洲上午上漲0.4%，那斯達克100期指漲0.6%。

高盛仍預料，第4季仍可能發生另一次政府關門。

國會9月30日一整天峰迴路轉，先是眾院議長麥卡錫不再要求政府大砍開支，在民主黨眾議員幾乎全數力挺下，眾院以335對91票通過為期45天的短期開支法案「持續撥款決議案」，之後急送交參院表決，在距本會計年度結束僅幾個小時前以88對9票通過本案，午夜前再趕忙送交總統拜登簽署，暫緩政府停擺危機。

Fed威廉斯：升息近尾聲

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，聯準會（Fed）可能已經完成升息行動，不過他指出，決策者為了推動通膨率回落至2%的目標，會將利率維持在高點「一段時間」。

威廉斯9月29日在為出席紐約長島一場活動準備的講稿中表示：「我目前的評估是，我們正處於或接近聯邦資金利率目標區間的高峰水準。我預期，我們將需要在一段時間內保持貨幣政策的限制性立場，以完全恢復供需平衡，並使通膨回到理想水準。」

特斯拉交車量恐衰退

電動車廠特斯拉（Tesla）預計最快2日公布上季交車量，根據彭博資訊最新調查，市場預估特斯拉上季交付45萬6,722輛車，低於前一季的46萬6,140輛，交車量可能是2022年初以來首度「倒退嚕」。

彭博資訊報導，特斯拉已連續四季刷新交車量紀錄，但受工廠部分停工影響，這個勢頭可能已在上季止步。特斯拉在今夏關閉部分設施以進行生產線升級。馬斯克早已警告這會拖慢生產速度。再者，隨通膨繼續打擊家庭預算，消費者購買汽車這類大型物品的意願下降。

i15過熱 蘋果：與晶片無關

蘋果證實，iPhone 15 Pro Max旗艦款新機過熱，主因iOS 17作業系統漏洞及第三方應用程式導致，將透過更新iOS 17解決相關問題，而且不會降低效能。

先前韓媒點名新機過熱是台積電3奈米代工A17 Pro晶片出包，蘋果出面闢謠與晶片無關。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

特斯拉 美國 通膨 科技股 聯準會 2330台積電

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