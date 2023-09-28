瑞銀看全球智慧機：大陸手機買氣略回升 看好安卓供應鏈

瑞銀證券發布「全球智慧手機」報告指出，中國大陸智慧機8月買氣略見回升，但歐美等其他地區買氣仍偏弱。整體來看，瑞銀仍持續較看好安卓供應鏈，在台廠中，看好台積電（2330）及聯發科（2454）。

報告指出，根據市場調查機構Counterpoint，8月全球智慧機零售通路銷售達9,000萬支，月增1.9%，年減5%，年度減幅縮小，優於7月年減6.3%。亮點是大陸的買氣終於略見回溫，8月銷售年增0.3%，優於7月的年減7.4%。

不過，大陸以外的市場銷售仍疲軟。美國8月銷售年減24.9%，與7月年減24.7%差不多；歐洲8月銷售年減10.4%，略優於7月的年減15.7%；印度8月銷售年減8.4%，反而弱於7月年增2.7%；其他市場8月銷售年增0.9%，優於7月的年增0.1%。

就個別品牌來看，iPhone的8月買氣持續減弱，年減5.6%，弱於7月的年減1.2%，主要是因為在美國的人氣變差，8月銷售年減19.3%，美國以外的市場則是年減2.4%。在大陸，iPhone的8月銷售平平，年增率接近零。相形之下，大陸自有手機品牌表現較強，小米8月銷售年成長16 .8%，華為榮耀手機年增8.5%。

整體來看，瑞銀重申偏愛安卓供應鏈，台廠的首選仍是聯發科及台積電。對於聯發科，瑞銀預估明年本益比為13倍，維持「買進」評等，目標價維持在850元。

至於台積電，瑞銀明年預估本益比為14.1倍，維持「買進」評等，重申目標價為740元，仍是最看好台積電的外資證券。