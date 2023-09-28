快訊

爽過中秋節！威力彩9.11億元頭獎一注獨得 幸運兒來自這裡

一圖看連假天氣！中秋2地無緣賞月 最快這日迎颱風「小犬」

曾動過手術…張詠華爬山猝死 醫：這行徑易誘2猝死風險

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瑞銀看全球智慧機：大陸手機買氣略回升 看好安卓供應鏈

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

瑞銀證券發布「全球智慧手機」報告指出，中國大陸智慧機8月買氣略見回升，但歐美等其他地區買氣仍偏弱。整體來看，瑞銀仍持續較看好安卓供應鏈，在台廠中，看好台積電（2330）及聯發科（2454）。

報告指出，根據市場調查機構Counterpoint，8月全球智慧機零售通路銷售達9,000萬支，月增1.9%，年減5%，年度減幅縮小，優於7月年減6.3%。亮點是大陸的買氣終於略見回溫，8月銷售年增0.3%，優於7月的年減7.4%。

不過，大陸以外的市場銷售仍疲軟。美國8月銷售年減24.9%，與7月年減24.7%差不多；歐洲8月銷售年減10.4%，略優於7月的年減15.7%；印度8月銷售年減8.4%，反而弱於7月年增2.7%；其他市場8月銷售年增0.9%，優於7月的年增0.1%。

就個別品牌來看，iPhone的8月買氣持續減弱，年減5.6%，弱於7月的年減1.2%，主要是因為在美國的人氣變差，8月銷售年減19.3%，美國以外的市場則是年減2.4%。在大陸，iPhone的8月銷售平平，年增率接近零。相形之下，大陸自有手機品牌表現較強，小米8月銷售年成長16 .8%，華為榮耀手機年增8.5%。

整體來看，瑞銀重申偏愛安卓供應鏈，台廠的首選仍是聯發科及台積電。對於聯發科，瑞銀預估明年本益比為13倍，維持「買進」評等，目標價維持在850元。

至於台積電，瑞銀明年預估本益比為14.1倍，維持「買進」評等，重申目標價為740元，仍是最看好台積電的外資證券。

台積電 瑞銀

延伸閱讀

減碼加上價損 投信業者恒大曝險二個月減少將近千億

台積電 Z 世代員工占比逾10% 首導入AI人資機器人

NBA／巴克利認為里拉德交易案贏家是公鹿 看好太陽湖人爭冠

全球第二！陸2022對外直接投資流量1,631.2億美元

相關新聞

投信連41買 季底最後一天買進這檔最多

台股今（28）日收16,353.74點，上漲43.38點，但月線連二黑，兩個月指數下跌791.69點，但是，三大法人中，...

證交所發布中英文版2022年度永續報告書 持續推進低碳永續環境

臺灣證券交易所自2018年起每年定期出版企業社會責任報告書，為提升永續發展資訊揭露品質，於2021年起更名為永續報告書。...

證交所：台股本週漲幅0.06% 電子通路股上揚3.49%

台灣證券交易所統計，台股今天收在16353.74點，較上週上漲9.26點，漲幅約0.06%，其中電子通路類指數上漲3.4...

外資9月賣超1659億元創1年高 今年買超近歸零

台股今天收在16353.74點，上漲43.38點。外資持續賣超新台幣77.29億元，9月累計賣超1659億元，創1年來新...

瑞銀看全球智慧機：大陸手機買氣略回升 看好安卓供應鏈

瑞銀證券發布「全球智慧手機」報告指出，中國大陸智慧機8月買氣略見回升，但歐美等其他地區買氣仍偏弱。整體來看，瑞銀仍持續較...

台股上漲43.38點 三大法人賣超62.59億元

台股今（28）日以16,330.71點開高後震盪，盤中高低點震盪近百點，終場收16,353.74點，上漲43.38點，漲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦