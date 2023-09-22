外資近五日買超航運股 法人：看好散裝航運市場
近五日外資買賣排名裡，航運股陽明（2609）、長榮（2603）、萬海（2615）都排名在內，法人表示近期散裝航運短期需求續旺。今（22）日相關概念股亞航（2630）今（22）日逆勢抗跌，開盤價37.5元，早盤最高價來到39.7元；陽明股價則穩定維持在平盤上下整理，開盤價45.4元。
法人表示近期散裝航運表現相對抗跌，散裝航運價格近期走勢回溫，第3季為巴西及澳洲鐵礦砂出口旺季，也是南美穀物盛產期；雖然9月上旬因中國房地產危機等因素，使運價受到影響，不過隨著近期鋼價回升，可觀察到中國等市場對煤炭、鐵礦砂等原料的需求逐步復甦，帶動BCI等散裝運價指數回升，雖然今年第3季傳統旺季不比過去，但預計需求將遞延到第4季；以目前期貨指數來看，海岬型看到1.7萬至1.8萬美元，巴拿馬型則落在1.4萬美元至 1.5萬美元左右，相關運價維持高檔，激勵族群表現。
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