0050、0056兩指標ETF季度調整生效尾盤爆量近千億 台股漲113點收16,920點

美股周四收高帶動今（15）日台股W底完成黃金右腳，本周攻上季線，收盤指數16,920.92點，上漲113.36點，成交量增至3949.17點。因為元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）追蹤的指數成分股調整在今日盤後生效，最後一盤指數拉高74.35點，成交量爆出976.11億元。

今日強勢族群包括：航運、PCB、IC設計、網通族群、部分AI族群，其中法人建議，定穎投控（3715）的評等為「強力買進」。

今日強勢族群包括：航運、PCB、IC設計、網通族群。航運族群的中航、志信、中櫃、台驊投控。 PCB族群，如：定穎投控、南電、健鼎、金像電、欣興。IC設計，如：安國、威盛、群聯、合邦、聯發科。網通族群的：立德、台燿、華通、宜鼎、南亞科。

另外，輝達股價止跌上攻，部分AI相關概念股滿血復活，如：緯穎、聯發科、勤誠、高力、日月光投控、廣達；不過仍有部分AI族群下跌走弱：世芯-KY、健策、智原、創意、樺漢。

成交量排行前十名，包括：復華台灣科技優息、群益台灣精選高息、華通、陽明、矽統、波若威、元大台灣50反1、長榮、一詮、前鼎。

由於指標性的高股息ETF下周將除息，因此，復華及群益兩檔ETF爆量。長榮（2603）開高走高，盤中以120元攻漲停、直接跳過季線，加上70元除息，已回減資前187元之上。

另一檔定穎投控（3715）今日早盤開高走高，最高達68.6元，漲幅逾5%。法人表示，定穎投控預估在2023年，由於黃石二廠的良率提高和生產效率改善，以及新的高階車用HDI板產品的推出，其盈利將更快增長，法人評等為「強力買進」。

法人分析，2024年定穎投控預計HDI產品的比重將達到整體營收的三分之一，並且泰國廠的產能將在2024年第4季投入運營，預計每股盈利（EPS）將達到逾5元，再次創下歷史新高。

資深分析師連乾文表示，對於IC設計表現強勢的原因，因近期蘋果、華為、小米相繼推出新機種，導致手機大廠對於電源管理IC和驅動IC的需求增加。而網通族群則受到「矽光子」技術的影響。他也提醒，仍然還是以廣達、台光電等該類型股票作為AI類股的觀察重點，網通或IC設計族群仍要嚴設停損、停利點。