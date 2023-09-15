高債息超越台股大盤 元大 ETF 00751B 年化配息率創掛牌以來新高

聯準會官員持續釋出維持高利率訊息，債券ETF配息持續走高，聚焦投資高信評公司債的元大AAA至A公司債（00751B）季配息公告出爐，每單位配發0.45元，以9月13日收盤價計算，年化配息率達5.3%，超越近年台股大盤殖利率最高年度2022年的5.1%，未來將於9月18日除息，想參與配息的投資人，最晚在9月15日前買進並持有，而配息發放日則在10月17日。

元大AAA至A公司債(00751B) 為今年第三檔規模突破千億的債券ETF，買氣火熱主因在於聯準會維持高利率環境，讓高債息投資躍上檯面，今年以來00751B兩次季配年化配息率為5.2%、5.1%，僅分別花費1、4個交易日即完成填息，這次年化配息率達5.3%，創2018年掛牌以來新高。

元大投信表示，相對於股利會隨企業營運狀況而有變化，債券ETF領的是債息，只要發債國家或是企業不違約，都會每期固定支付債息，提供不同於高股息ETF的領息選擇。據證交所統計資料，2018年至2023年8月，台股大盤平均殖利率為3.9%，最高的2022年則有5.1%，但在美國持續推升基準利率下，目前美國2年期公債殖利率來到5.0%，更高的投資級債彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數殖利率達5.5%，已超越近年台股大盤最高水準。

元大投信表示，今年以來股市漲多，升息預期放緩與AI題材的利多效應近期明顯減少，隨股市指數拉升，評價面的上檔壓力也明顯出現，此時更顯股債平衡配置的重要性，特別是目前債券價格築底代表殖利率在高點，所以有收益率的保護，另外債券相對股票也有避險價值，讓債券在這兩年來成為資產配置的標配。

同時債券ETF具有節稅優勢，因其配息收益計入海外利息所得，適用個人最低稅負制，一般投資人新台幣670萬元內可免稅（自然人），且因其配息來源屬於境外所得，故免繳二代健保補充保費*。

00751B現階段主要持債包括跨國電商亞馬遜(Amazon)、美國最大上市石油公司埃克森美孚(Exxon Mobil)、金融巨擘摩根士丹利(Morgan Stanley )、科技業龍頭微軟(Microsoft)等，皆為高信評的知名企業，總持債檔數超過300檔，多數債券權重在1%以下，相較持有單一公司債有更好的風險分散性。

近期除了公司投資級債外，美國短年期公債申購也十分火熱，其原因來自於，美國公債是由世界第一經濟體美國為擔保，被視為無風險資產，認為美債殖利率將維持相對高檔一段期間的投資人，美國短期公債的高殖利率與受利率波動影響性低特色，亦適合作為現階段領息來源，元大美債1-3(00719B)最近一次季配年化配息率為4.8%，較美國10年期公債殖利率4.3%更高。