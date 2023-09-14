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3檔「股票抽籤」今天開始！專家：威剛（3260）預計報酬率達46％多

聯合新聞網／ 股海老牛
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

鑽石生技（6901）沒抽到沒關係，不需要沉浸在悔恨中，期待下一次你抽中就好，今天有3檔開始抽，預期報酬是在15％以上。

官田鋼鐵（2017）」上市增資

申購開始：9/14

申購截止：9/18

抽籤日：9/20

申購價：11.7元

(一次申購兩張，戶頭請準備23470元)

預期獲利金額：5630元

預期報酬率：23.99％

威剛（3260）」上櫃增資

申購開始：9/14

申購截止：9/18

抽籤日：9/20

申購價：62元

(戶頭請準備62070元)

預期獲利金額：28630元

預期報酬率：46.12％

朋程（8255）」上櫃增資

申購開始：9/14

申購截止：9/18

抽籤日：9/20

申購價：155元

(戶頭請準備155070元)

預期獲利金額：23430元

預期報酬率：15.11％

祝大家通通「-70」（中籤），中了就要換iPhone 15啦！

老牛還要教大家幾點，抽籤申購基本技巧：

1.尋找價差20％以上

2.抽到進來就賣掉

3.賺到吃一頓好料

4.尋找下一檔抽抽樂！

祝大家有抽有中獎，老牛真的沒抽籤運啊！（嘆）

◎本文內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

鑽石生技 股票抽籤 朋程 威剛 官田鋼鐵

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