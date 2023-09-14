3檔「股票抽籤」今天開始！專家：威剛（3260）預計報酬率達46％多
鑽石生技（6901）沒抽到沒關係，不需要沉浸在悔恨中，期待下一次你抽中就好，今天有3檔開始抽，預期報酬是在15％以上。
「官田鋼鐵（2017）」上市增資
申購開始：9/14
申購截止：9/18
抽籤日：9/20
申購價：11.7元
(一次申購兩張，戶頭請準備23470元)
預期獲利金額：5630元
預期報酬率：23.99％
「威剛（3260）」上櫃增資
申購開始：9/14
申購截止：9/18
抽籤日：9/20
申購價：62元
(戶頭請準備62070元)
預期獲利金額：28630元
預期報酬率：46.12％
「朋程（8255）」上櫃增資
申購開始：9/14
申購截止：9/18
抽籤日：9/20
申購價：155元
(戶頭請準備155070元)
預期獲利金額：23430元
預期報酬率：15.11％
祝大家通通「-70」（中籤），中了就要換iPhone 15啦！
老牛還要教大家幾點，抽籤申購基本技巧：
1.尋找價差20％以上
2.抽到進來就賣掉
3.賺到吃一頓好料
4.尋找下一檔抽抽樂！
祝大家有抽有中獎，老牛真的沒抽籤運啊！（嘆）
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