3檔「股票抽籤」今天開始！專家：威剛（3260）預計報酬率達46％多

美股四大指數持續在月、季線之間震盪整理，市場缺乏推動行情的利多，加上等待聯準會9月利率決議，市場資金進入觀望狀態。從CME的FedWatch觀察，市場預期升息1碼機率僅7%，不升息機率已高達93%。同時，市場也預估今年聯準會僅再升息一次。

2023-09-13 22:53