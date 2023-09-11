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證交所主辦2023年第3季第一上市公司財務業務說明會 圓滿落幕

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所於9月1日、5日、6日及11日舉辦112年第3季第一上市公司財務業務說明會，這次共有志強-KY（6768）、波力-KY（8467）、科嘉-KY（5215）、中租-KY（5871）、茂林-KY（4935）、基士德-KY（6641）、北極星藥業-KY（6550）及永新-KY（4557）等8家第一上市公司與會，由各家公司經營團隊就營運狀況、產業現狀、業務計畫、財務概況及發展策略等予以詳細說明。投資人、投資機構法人代表與媒體記者踴躍參與，並與公司代表進行意見交流，在熱烈的互動中圓滿結束這次說明會。

投資大眾可透過證交所網站觀看第一上市公司財務業務說明會影音檔，網址為https://webpro.twse.com.tw/。參與公司財務業務說明會的簡報檔案可至公開資訊觀測站查詢，網址為https://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb07_1。

證交所表示，為使投資大眾充分暸解第一上市公司營運績效、提升公司資訊透明度、增進與上市公司交流機會，臺灣證券交易所將持續辦理第一上市公司財務業務說明會，邀請的公司名稱、時間及地點，將於未來確定後以新聞稿發布，竭誠歡迎投資大眾踴躍參與。

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