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0050、0056新成分股大換血！五檔傳產股Out、四檔電子股In

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）追蹤指數最新成分股調整出爐，其中元大台灣50成分股將納入智邦、光寶科、緯創、緯穎等四檔電子股，剔除遠東新、華新、萬海、陽明等四檔傳產股，元大高股息未新納入成分股，但刪除慧洋-KY。

富時羅素今(1 )日公布臺灣50指數、臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數、臺灣發達指數及臺灣高股息指數審核結果。相關成分股納入及刪除之變動將自9月15日（星期五）交易結束後生效，亦即自9月18日（星期一）起生效。如有指數成分股在下次定期審核前之期間被刪除，將以本次候補名單遞補，候補名單自即日起生效。

臺灣高股息指數自指數審核生效日起之連續五個交易日為指數定期審核過渡期，此期間每檔股票之權重採用過渡期間權重，過渡期間生效日為2023年9月18日、19日、20日、21日和22日。

富時羅素依據今年8月21日資料審核結果如下：

一、臺灣50指數

(一)成分股納入：智邦、光寶科、緯創、緯穎。

(二)成分股刪除：遠東新、華新、萬海、陽明。

(三)候補名單：長榮航、技嘉、創意、英業達、台灣高鐵。

二、臺灣中型100指數

(一)成分股納入：遠東新、華城、材料-KY、威盛、華新、萬海、陽明。

(二)成分股刪除：智邦、富采、長興、光寶科、慧洋-KY、緯創、緯穎。

(三)候補名單：東哥遊艇、群電、中華、長榮航太、豐興、神基、神達、建準、漢唐、啟碁。

三、臺灣資訊科技指數

(一)成分股納入：華城、威盛。

(二)成分股刪除：富采。

四、臺灣發達指數

(一)成分股納入：材料-KY。

(二)成分股刪除：長興、慧洋-KY。

五、臺灣高股息指數

(一)成分股納入：無。

(二)成分股刪除：慧洋-KY。

高股息 光寶科 元大

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