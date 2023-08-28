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台股挑戰月線失守、收盤漲27.68點 軍工股轉強

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
今（28）日台股衝鋒重返月線。（本報系資料庫）
今（28）日台股衝鋒重返月線。（本報系資料庫）

今（28）日台股衝鋒重返月線，收盤指數16509.26點，交易金額2,791.71億元，上漲27.68點、漲幅0.17%。台積電（2330）上漲3元，收盤價549元，漲幅0.55%。今日大盤挑戰月線失守，AI族群漲多修正，其中軍工概念股轉強，不過IC封裝、設計族群仍強勢。

軍工概念股自上周以來至今仍強勢突出，包含：亞航、寶一、和成、千附精密、安馳。此外，IC封裝測試族群買單也拉回，如：日月光投控、南茂、頎邦、順德、旺矽。低檔IC設計族群也表現亮眼，如：信驊、祥碩、聯傑、矽力-KY、原相。

另外，撐盤股包含聯電與日月光，其中聯電帶動聯家軍的股價表現，包括：聯傑、原相、聯陽、盛群。

AI概念股則走弱，多為漲多修正，包括：威盛、建準、承啓、華星光、奇鋐。散熱模組也全盤皆弱，如：廣運、建準、力致、寶銳、安鈦克。而觀光概念股也成弱勢族群：山富、富野、燦星旅、易飛網、寒舍。

台新投顧副總經理黃文清表示，上周五AI概念股呈現轉弱跡象，今日雖有些股票上漲，整體市場氣勢需觀察基本面變化。然而，目前AI概念股表態轉強的機會並不明顯。至於升息議題，傾向9月份不會升息，目前看似通脹壓力似乎有所減緩，需密切留意市場動態。

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