軍工概念股強什麼？投顧：地緣政治導致國防支出增加

受823砲戰65周年、9月國際航太國防工業展話題熱，近日軍工概念股成強勢族群。國內大型投顧表示，地緣政治和國防支出的增加，及航太需求回溫，對台灣的航太產業帶來積極影響。儘管市場面臨未消化訂單和供應鏈等問題，航太產業仍可能會迎來增長機會。

軍工產業領頭股漢翔（2634）股價飆，主要從事飛機系統整合，軍用機研發製造，其他還包括：寶一、雷虎、千附精密、長榮航太、晟田、駐龍、神基、龍德造船、豐達科、全訊。

國內大型投顧指出，地緣政治因素導致國防支出增加，這對航太產業帶來需求回溫的機會。特別是台灣，從2018年的1.76%的GDP比重提升至2023年的2.4%，顯示國防支出逐漸增加。此外，特別預算與非營業特種基金在2019年的395億元成長至2023年的1,712億元，年複合成長率達44.3%。其中，國機製造、國艦國造和無人攻擊載具系統被認為是三大主要發展方向。

航太產業產值提升，受到未消化訂單提振，2022年波音和空巴的未消化訂單創下近7年來的新高。預計這些訂單需要6到8年的時間才能完全消化。在解決工人和原材料短缺的情況下，預計商用飛機的交付量將於2024年下半年回復到2019年疫情前的水準。