台股基金高人氣 三檔基金擠入基富通熱搜榜

美國聯準會（Fed）升息疑慮再起下，台股近一月走勢震盪，不過，台股基金仍持續受到投資人青睞。根據國內最大基金交易平台－基富通的近30日熱搜榜顯示，台股基金各有4檔、6檔分別擠進單筆、定期定額前十大熱搜榜。尤其面對不確定的市場環境，定期定額更是多數人長期投資台股的主流策略。

四檔單筆熱搜台股基金分別是統一黑馬基金、安聯台灣科技基金、野村優質基金、野村高科技基金，前三檔同時也擠進定期定額熱搜榜，另外還有安聯大壩基金、安聯台灣智慧基金、統一奔騰基金都是國人定期定額台股基金的熱門選擇。

基富通總經理王浩宇表示，台股上半年交投熱絡，最近一個月因為市場雜音，走勢偏向震盪，但這都是股市的常態。為幫助投資人在瞬息萬變的環境下，操作能夠更加靈活、彈性，基富通平台今年來一直提供台股基金單筆、定期定額通通0手續費優惠。

王浩宇表示，市場沒有永續上漲或下跌，上漲的時候通常會期待多漲一點，也會擔心行情反轉；下跌時會等待低點出現，又擔心再跌下去。透過定期定額方式，設定每個月固定日期扣款，免除挑選進場時機的煩惱，克服人性追高殺低的弱點，長期還能創造複利效果。

根據晨星統計，截至今年7月底，台股基金近1年、2年、3年、5年、10年與20年的定期定額平均報酬率，分別有30.3%、22.7%、28.9%、62.6%、119.5%與240.4%，而同期間台股加權指數定期定額表現分別為14.2%、7.3%、10.6%、30.1%、57.8%與102.3%，顯示定期定額台股基金的短、中、長期回報，都優於追蹤指數，而且投資期間越長，報酬率勝出的差距越大。

若進一步聚焦在成立滿10年且規模前十大的長青台股基金，近1年、近2年、近3年、近5年、近10年與近20年的定期定額平均報酬率，甚至分別達到36%、26.8%、37.7%、84.1%、186.6%、422.9%，對於想追求超額報酬的投資人，都是不錯的選擇。