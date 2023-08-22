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蜜月期已過？輝達財報本周揭曉 法人：AI保鮮期到2024年 可搶賺真AI財

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
投信法人表示，第三季台股多數企業展望利空出盡，AI族群成為台股少數營運展望佳，且2024年無敗象、營運展望動能向上的最佳情人，唯今年AI題材蜜月期已過，法人選股主軸回歸基本面，對於具實質業績貢獻及評價相對低的「真AI」，將成為下波台股多頭新攻勢。路透
投信法人表示，第三季台股多數企業展望利空出盡，AI族群成為台股少數營運展望佳，且2024年無敗象、營運展望動能向上的最佳情人，唯今年AI題材蜜月期已過，法人選股主軸回歸基本面，對於具實質業績貢獻及評價相對低的「真AI」，將成為下波台股多頭新攻勢。路透

AI熱潮，帶動伺服器接單旺，讓台灣7月外銷訂單減幅收斂，展望台股，投信法人表示，第三季台股多數企業展望利空出盡，AI族群成為台股少數營運展望佳，且2024年無敗象、營運展望動能向上的最佳情人，唯今年AI題材蜜月期已過，法人選股主軸回歸基本面，對於具實質業績貢獻及評價相對低的「真AI」，將成為下波台股多頭新攻勢。

新光店頭基金經理人陳郁翔表示，近1個月投信大幅買超、外資持續賣超，台股呈現土洋對作趨勢，使盤勢處於高檔震盪階段，唯成交量並無爆大量出現，預估台股大盤短期內仍維持盤整走勢。

至於櫃買市場，近1個月投信、外資也持續賣超，從第一線走訪企業來看，目前多數上櫃企業的訂單能見度低，儘管電子庫存調整去化來到尾聲，但就ODM、終端品牌客戶來說，仍維持短單、急單來滿足市場拉貨需求，造成對企業營運規模多屬中小型的上櫃企業來說，對未來業績較難釋出較樂觀的中長期展望，也容易受景氣轉差造成營運衰退現象明顯。

台股真AI股看業績貢獻、跟著法人抱緊抱牢

不過，陳郁翔發現，不論上市或上櫃市場，從產業基本面來看，目前2023年甚至到2024年台股成長性最高的產業類別，仍屬於AI相關的軟體、硬體應用的電子業為主，而台股AI供應鏈，又在全球扮演舉足輕重的關鍵角色，加上整體台股市場，預料從第三季起至2024年將持續受惠於AI族群反攻向上，投資人對明年台股展望不須悲觀。

陳郁翔進一步分析，他認為台股有5個值得期待的樂觀理由：1.第二季台股多數企業季報利空多發布完畢、對股價影響已發酵；2.美聯準會升息循環已近尾聲，利率政策對總體經濟影響已式微；3.電子業多數指標企業的庫存調整也告一段落，目前僅靜待市場需求回溫；4.第二季企業財報揭露時，多數企業下修未來展望，台股8月已反映利空，股價也修正一波；5.目前各界針對2024年，認為PC(個人電腦)、EV(電動車)對AI需求預估朝正向成長。

搶賺2024真AI財、主動台股基金重押精選股

未來操作策略上，陳郁翔認為，台股AI供應鏈，在2024年仍將持續扮演台股救世主，唯AI發展日新月異，法人未來選股重點將鎖定具營運實質業績貢獻或經過這波修正後，股票評價相對低的真AI族群為主，另外，隨台股預料第四季至明年有機會脫離景氣藍燈，重返復甦軌道，電子股中，預估處於市場谷底反彈準備向上的產業，例如個人電腦或記憶體，以及持續看旺的特斯拉電動車供應鏈相關利基個股，均有機會迎來反彈契機。

陳郁翔建議，現階段投資人可以抱緊主動選股型台股基金，透過投資團隊主動選好股，不論一般型或科技型、店頭型基金中長期績效仍有機會繼續向上，加上現階段AI熱潮，從題材面轉向基本面，透過投資團隊主動選股，能有效掌握利基個股輪動報酬，繼續捕捉台股中長線上漲潛能，投資勝率也較單押個股股，未來更具超額報酬表現。

台股上櫃股票型基金績效表現。資料來源：Cmoney，截至2023/8/21，單位：報酬率%
台股上櫃股票型基金績效表現。資料來源：Cmoney，截至2023/8/21，單位：報酬率%

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