星宇航空拚明年上市、虎航15日轉掛創新版！ 戰略新板和創新版是什麼…攻略一次看

「臺灣 創新板 （TIB）」與「 戰略新板 （PSB）」兩大板於2022年年中正式開板，投資市場已經有了上市、上櫃、興櫃，為什麼還要開放創新板和戰略新板呢？

科技巨頭在成長過程中通常需要大量的資金來支持其研發、擴張和投資等活動，資本市場提供了一個重要的途徑，讓這些企業能夠籌集到所需的資金，並且在快速成長的過程中獲得更多的資源和支持。

為了鼓勵具有「關鍵核心技術」、「創新能力」或「創新經營模式」的企業進入資本市場籌資，證交所設立了創新板和戰略新板。這兩個板塊提供了更彈性和開放的上市條件，以吸引這些企業上市，推動臺灣企業的創新和發展，並為其提供更多元化和具有競爭力的融資和投資機會：

創新板 (TIB) 是什麼

創新板（英文名稱：TAIWAN INNOVATION BOARD、英文簡稱：TIB）是在2019年推出的，專為科技創新型（如物聯網、人工智慧、大數據等新技術應用）企業而設立的股票交易市場。

目的：創新板的設立目的在於提供一個更具彈性和開放性的上市平台，讓臺灣的科技創新企業能夠更快速地進行融資，以加速其研發和商業化的步伐，實現技術突破和產品創新。

創新板條件：相對寬鬆，以適應創新型企業的特殊需求，創新板上市的條件包括：

1.公司成立登記滿1年以上。

2.公司或任一從屬公司有1年以上的業務紀錄。

3.普通股股份發行總額達1億元以上。

4.發行股數達1,000萬股以上證券承銷商上市輔導屆滿六個月。

符合這些條件的公司可以直接申請創新板上市，不需要先在興櫃市場上進行掛牌。

進入創新板後的操作，企業可以進行初次上市或再融資，這使得創新型企業能夠更快速地進行資本運作，加速其研發項目的進展和商業化的腳步，同時吸引了更多國內外投資者的關注和參與，為創新型企業帶來了更多的資金來源，同時也為投資者提供了參與科技創新和成長的機會。

戰略新板 (PSB) 是什麼

戰略新板是在2023年由TWSE推出的板塊，專注於大型、且具有在進一步推動企業的戰略規劃和發展，為這些企業提供更廣泛的融資和投資機會，提供了一個更適合長期發展的平台，可以推動企業的戰略佈局和拓展，以提升其市場競爭力，戰略新板旨在提供一個更具彈性和多元化的上市選擇，吸引科技和創新產業的公司上市：

目的：在提供更加靈活和包容的上市機會，尤其針對新興的或具有高成長潛力的公司。相對於傳統上市板塊，戰略版可能更關注公司的戰略方向、發展潛力和市場前景等因素。

戰略新板條件：戰略新板是指一種特定的上市板塊或制度，該制度允許公司申請登錄而不需要符合設立年限、獲利能力、股權分散等傳統上市板塊的條件限制。但在登錄時，需要至少 2 家證券商推薦。

創新板、戰略新板如何參與？

由於創新板、戰略新板整體投資風險既高，證交所為了保護投資人，限制只有3種合格投資人可以投資，整理如下：

創新板、戰略新板交易制度有哪些？

整理創新板、戰略新板交易面股票簡稱制度：

創新板、戰略新板未來

美國的那斯達克交易所以其商業化和技術服務的能力而聞名，提供了更多彈性的服務和支援，以吸引並支持科技創新公司的成長。

近年來臺灣創新板（TIB）與戰略新板（PSB）也開始吸引投資人注意，目的為促進科技和創新產業的發展，兩者之間存在一些區別，包括上市標準、公司資格審查要求和投資人限制等方面。

在未來要吸引更多新創獨角獸公司進入台灣市場，可能需要綜合考慮上市標準、公司資格審查、投資人限制等因素，以及提供更多商業化、技術服務和顧問諮詢等支援服務，以提高創新板和戰略新板的吸引力和競爭力，需要在政策制定與市場研究的基礎上討論與研究，以找到適合台灣投資市場與產業特點的方案。

原文出處：創新版、戰略新版：如何投資一次看

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