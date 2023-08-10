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AI 股跳水他有救生圈 這檔醫療 AI 生技股逆勢漲逾6%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
長佳智能董事長陳明豐(本報系資料庫)
長佳智能董事長陳明豐(本報系資料庫)

長佳智能（6841）數位醫療影像管理系統「EFAI PACS PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATION SYSTEM PRO （EFAI PACS PRO）」獲美國 FDA 上市許可，激勵今（10）日股價逆勢上漲，盤中漲幅逾6%，在AI概念股慘跌下，積極進軍海外醫療人工智慧（AI）市場的長佳智能股價表現亮眼。

長佳智能公告表示，EFAI PACS PRO 為一數位醫療影像管理系統，其可顯示、處理、儲存和傳輸來自原始設備製造商（支援 DICOM 標準，乳房攝影術除外）之醫療數據，執行過濾、數位操作和定量測量之功能。

長佳智能指出，本產品提供受過培訓的專業醫事人員解釋影像以進行結果和診斷。

長佳智能積極進軍海外醫療人工智慧（AI）市場商機，繼美國、法國、香港及新加坡後，今年鎖定東協市場，年底前有機會在馬來西亞多點開花結果，另外，在越南、泰國也已展開布局，搶攻東協醫療商機。

長佳智能目前海外市場的重點合作夥伴，包括美國醫療AI公司 Asterys，法國新藥開發公司 Medexprim，香港連鎖醫療及脊醫中心「紐約醫療集團」，新加坡淡馬錫旗下投資公司轉投資的腎臟病醫材公司，及大陸的澳優乳業公司。

台股今日開低走低，AI股成為殺盤重心，多檔指標股跌停，拖累大盤指數大跌，不過，積極布局醫療AI商機的長佳智能，則是盤面上逆勢上漲的AI概念股，早盤以110.5元開出，一度拉升至115.5元，上漲10元，漲幅9.47%，逼近漲停116元，盤中漲幅逾6%。

AI 美國

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