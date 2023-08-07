MSCI季度調整 法人預期世芯-KY、技嘉有望入列

MSCI（明晟）季度調整於本周（11）五凌晨公布結果，並於 8 月 31 日尾盤生效，統一投顧表示，台股權重將小幅調降，世芯-KY（3661） 、技嘉（2376）納入 MSCI 成分股機會高。

統一投顧表示，回顧2023年第2季個股的表現，市場排名居前100名，自由流通比率高，且尚未納入 MSCI 成分股的個股有：技嘉、世芯-KY、 台光電（2383）、奇鋐（3017）、裕融（9941）、致茂（2360）等。考量市值變化及落後成分股抽換，預期技嘉、世芯-KY在此次的季度調整中納入成分股的機會較高。

觀察今年7月至8月3日止新興國家股市的表現，以俄羅斯、馬來西亞、香港國企指數表現較佳；MSCI 台灣指數下跌0.8%，位居新興市場後段。考量台灣經濟成長動能疲軟，且有地緣政治風險變數干擾，故研判台股權重小幅調降。