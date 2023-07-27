Meta大漲逾8%、聯電ADR漲逾4% 台指期夜盤漲逾百點
科技巨頭連袂走高，Meta大漲超過8%、輝達漲逾3%、聯電（2303）ADR漲幅超過4%、台積電（2330）ADR也漲逾1.7%，美股四大指數同步走高，超過美股走高，費半指數漲幅最突出，激勵台指期夜盤漲逾百點，最大漲點來到110點，最高達17,333點。
由於Meta最新財報超乎市場預期，營收較去年同期成長11%至近320億美元，除了受惠於廣告市場回溫，AI技術也助攻廣告投放更精準，Meta亦調高第3季財測，帶動股價大舉走揚。
現貨部分，三大法人買超98億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1936口至2089口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加575口至2194口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3269口至8751口。
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