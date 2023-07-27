AI股人氣旺 大演軋空秀

台股昨（26）日高檔震盪盤軟，近來主導大盤轉強的AI股雖普遍回檔修正，不過由於部分個股券資比不斷衝高，使得在軋空效應下，包括廣達、建準、奇鋐、威盛等AI股仍強勢表態，顯示AI族群正上演軋空秀。

指數昨日開高收低，在AI股普遍拉回修正下，金融、傳產雖接棒維繫市場人氣，不過終場指數仍小跌36點、收17,162點，成交量則萎縮至3,695億元，呈現「價跌量縮」的健康格局。

三大法人進出方面，共計賣超台股25.9億元。其中外資買超15.3億元，連二買；投信賣超20.5億元，連十賣；自營商則賣超20.6億元，轉買為賣。

圖／經濟日報提供

AI股近一季主導全球股市的多頭行情，台股也在AI族群的強勢表態下，指數不斷創高走揚，並創波段高峰。隨著AI股群起強揚，市場開始出現負面雜音，甚至不少投資人進場放空，造成AI股的券資比快速升溫。

根據統計，目前台股市場中的AI股，券資比最高的是建準的50%、其次為金像電的42%、排名第三的則為奇鋐的25%，第四至第十高分別為：華擎、智原、勤誠、威盛、英業達、廣達、高力，券資比介於16%至25%之間。

而券資比超過10%的AI股，則包括創意、台光電、世芯-KY、技嘉等個股。雖然昨日盤面AI股普遍回檔修正，不過廣達、建準、奇鋐、威盛等仍強勢表態，威盛甚至大漲超過半根停板，廣達也漲逾4%，表現均相當強勢。

法人解析，由於AI股族群趁著當紅題材的發酵，吸納市場人氣，股價普遍都已漲一個波段，部分個股甚至翻倍上揚。由於短線股價上漲太快，加上基本面跟不上，吸引部分投資人進場放空，使得空單累積愈來愈多。

不過有趣的是，儘管近來市場開始討論AI股是否將重現2000年網路泡沫化危機的聲音愈來愈多，不過仍無損投資人、中實大戶、以及法人的追捧熱情，造成AI股的融資餘額也不斷攀高，與空單的增加形成強烈的對比。

而內外資法人圈的一路偏多，更助長多頭氣勢有恃無恐。包括大摩、高盛、美銀、野村等各外資，以及前五大國內大型投顧，紛紛按讚AI產業長期的發展榮景，外資並紛紛大幅調高AI股目標價，催動投資人更積極追捧AI股。

就在「資券同增」下，帶動AI股的券資比愈來愈高，市場軋空的氛圍也逐漸成形，如昨日AI股普遍回檔修正，不過仍有廣達、建準、奇鋐、威盛等逆勢強揚，顯示AI股的軋空秀正開始上演，且不排除在效應向外擴散下，進而形成骨牌效應，連動整個市場吹起一波軋空風潮。