金融、鋼鐵股 本周除權息旺季

金融股、鋼鐵股步入除權息旺季，本周共有玉山金、台新金兩檔金控股及聯邦銀、第一保等銀行保險股將進行除權息交易，其除權息行情表現將是金融股後市指標。

多家重量級鋼廠也在本周展開除權息，包括中鋼、中鴻、燁輝、高興昌、大成鋼、建錩等，除權息交易日落在二十五日至二十八日間，專家認為，隨著鋼價止跌轉漲，未來填權息機會提高，也為台股添動能。

金控股目前已有金控雙雄國泰金、富邦金及元大金已率先除權息或除息交易，本周登場的有二十六日台新金、二十七日玉山金，其他金融股則有第一保於二十四日除息、聯邦銀二十六日除權息。金融股今年基本面逐漸擺脫去年陰霾，今年獲利逐步轉佳，也為除權息走勢加分。

台新金六月股東會通過去年盈餘分派每股現金股息○點五一元，股票股利每股○點四二元，如以上周五收盤價計，現金股息殖利率約百分之二點六四，台新金現金股息預計將於八月二十五日發放。

聯邦銀股東會通過去年盈餘分派普通股每股配發現金股息○點一元、股票股利每股○點五元，以上周五收盤價計，現金股息殖利率約百分之○點六一，二十六日除權息交易，除權息基準日為八月一日，現金股息發放日為八月二十五日。

玉山金股東數超過六十萬人，受去年財報其他權益減損限縮股利發放影響，六月股東會通過去年盈餘分派每股現金股息○點一八九元，股票股利每股○點三七八元，股利水準創下九年來新低，現金股息殖利率僅約百分之○點七一。