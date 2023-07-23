快訊

杜蘇芮登陸機率高 吳德榮：侵台前強度達顛峰轉強颱 威脅加劇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金融、鋼鐵股 本周除權息旺季

聯合報／ 記者夏淑賢林政鋒／連線報導

金融股、鋼鐵股步入除權息旺季，本周共有玉山金、台新金兩檔金控股及聯邦銀、第一保等銀行保險股將進行除權息交易，其除權息行情表現將是金融股後市指標。

多家重量級鋼廠也在本周展開除權息，包括中鋼、中鴻、燁輝、高興昌、大成鋼、建錩等，除權息交易日落在二十五日至二十八日間，專家認為，隨著鋼價止跌轉漲，未來填權息機會提高，也為台股添動能。

金控股目前已有金控雙雄國泰金、富邦金及元大金已率先除權息或除息交易，本周登場的有二十六日台新金、二十七日玉山金，其他金融股則有第一保於二十四日除息、聯邦銀二十六日除權息。金融股今年基本面逐漸擺脫去年陰霾，今年獲利逐步轉佳，也為除權息走勢加分。

台新金六月股東會通過去年盈餘分派每股現金股息○點五一元，股票股利每股○點四二元，如以上周五收盤價計，現金股息殖利率約百分之二點六四，台新金現金股息預計將於八月二十五日發放。

聯邦銀股東會通過去年盈餘分派普通股每股配發現金股息○點一元、股票股利每股○點五元，以上周五收盤價計，現金股息殖利率約百分之○點六一，二十六日除權息交易，除權息基準日為八月一日，現金股息發放日為八月二十五日。

玉山金股東數超過六十萬人，受去年財報其他權益減損限縮股利發放影響，六月股東會通過去年盈餘分派每股現金股息○點一八九元，股票股利每股○點三七八元，股利水準創下九年來新低，現金股息殖利率僅約百分之○點七一。

玉山 台股 保險

延伸閱讀

產業指標股除息秀 聚焦

24檔金融／銀行股2023年配息、股全出爐！今年差不代表未來也如此

14家金融股EPS持續回穩！專家：六月除「這4家」其餘全轉正成長

他買中信金（2891）卻被笑！網鼓勵：這價格以下值得進場

相關新聞

金融、鋼鐵股 本周除權息旺季

金融股、鋼鐵股步入除權息旺季，本周共有玉山金、台新金兩檔金控股及聯邦銀、第一保等銀行保險股將進行除權息交易，其除權息行情...

美股漲跌互見 法人：台股守萬七觀察3大重點

美股漲跌互見，台股21日下跌134點險守萬七大關，法人分析，台股下檔有強勁買盤承接，萬七成為短線多空勢力拉扯的關鍵價位，...

台股當沖降溫 量能萎縮

台股昨（20）日因觀望台積電法說會內容量縮，成交量較前日驟降1,131億元或26%至3,204億元，為近七個交易日來最低...

籌碼K線解密 熱門股出列

近期AI浪潮襲捲台股，根據CMoney籌碼K線數據統計，過去三個月，台積電（2330）、緯創、創意、世芯-KY、聯發科、...

就市論勢／AI、綠能、生技 有看頭

近期美國、台灣等科技企業陸續公布第2季財報以及對未來展望看法，短期內科技大廠普遍受到手機與傳統伺服器等市況復甦不如預期所拖累，加上中國大陸解封後，消費性電子產品消費動能不如預期...

高盛看好三大科技產業

高盛證券在最新的「大中華科技產業」研究報告中，針對第3季各大科技次產業進行全面性解析，預期AI伺服器、IC設計及蘋果鏈等...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦