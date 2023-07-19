「潛力股風向球」統一價值成長 ETN 季度調整 少電子百花齊放

有「潛力股風向球」之稱的統一價值成長 ETN（020018）最新成分股調整自今（19）日生效，增刪11檔，新增成分股跟上季集中於 PCB 相比，類股分散百花齊放，僅有少數電子股，電子股短線是否漲多可觀察；而同日調整生效的統一 IC 設計 ETN（020031）成分股則無變動。

以「低買高賣 智慧選股」為特色的統一價值成長ETN（020018），指數設計概念為篩選出下季潛力股，並將漲多的股票獲利了結，維持一籃子股票保持「獲利動能佳」與「股價被低估」的特質；這次剔除成分股包含股價創下兩年新高的日月光（2311）、瑞儀（6176）及歷史新高的緯穎（6669）；新增成分股則多為營運開始反轉向好，或是旗下金雞事業發光的個股，如股價甫創下今年新高的大亞（1609）、榮運（2607）、PCB族群精成科（6191）及老牌製鞋龍頭寶成（9904）。

而統一 IC 設計 ETN（020031）成分股則無調整，受惠 AMD 執行長蘇姿丰造訪，今日 IC 設計也接棒硬體組裝廠成為盤面領漲族群，包括聯發科（2454）、譜瑞-KY（4966）、世芯-KY（3661）及 AMD 老戰友祥碩（5269）都有不錯表現，其中有美系雲端服務客戶訂單動能加持的世芯-KY（3661），更衝上漲停價2,170元創下歷史新高。