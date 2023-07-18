台積電跌10元再陷市值15兆元保衛戰 占大盤跌點八成

台積電（2330）將在本周四（20日）召開法說會釋出展望，不過近期市場看法轉趨保守，台積電今（18）日股價收跌10元，再度陷入15兆元市值保衛戰，後續營運復甦表現尚待公司法說會說明。另外台積電重要客戶的投資人會議也將密集召開。

台積電今日收581元，下跌10元，跌幅1.69%，由於台積電為大型權值股，台積電的走跌也影響大盤跌點近8成、約83點。

不過，法人分析，若排除台積電，大盤跌勢並不大，其他 AI 概念仍穩住陣腳，目前市場預期台積電第2季獲利較去年衰退27%，為今年谷底，第3季至第4季也望持續季成長，不過第3季成長幅度各家看法仍分歧，但估計恐怕仍較去年同期高峰衰退，至於台積電實際營運展望仍待公司揭曉。

目前外傳 AMD 超微本周19日在台灣召開的供應鏈活動除了系統廠夥伴，也邀請台積高層出席，邀請對象傳出包含台積電總裁魏哲家與先進封裝副總級主管等與會。不過，對於該議題台積正值法說會前緘默期，不予評論。公司不評論市場傳聞或單一客戶業務。

另外在台積電20日法說召開後，法人也分析，特斯拉周三盤後有望率先公布財報，美股財報周也將在8月陸續展開，包含台積電重要客戶的高通預定美國時間8月2日、蘋果預計在美國時間8月3日召開投資人會議，輝達則預定8月23日召開等相關訊息也將牽動市場風向。