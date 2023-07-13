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重返股王寶座！大立光法說前夕 股價改寫3個月新高

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
大立光。圖／聯合報系資料庫
大立光。圖／聯合報系資料庫

大立光（3008）將於今（13）日下午召開法說會，除公布第2季財報，同時將說明第3季營運展望；大立光早盤股價以2395元開出，盤中最高曾一度拉升至2445元，股價創下3月以來新高，漲幅逾3%，並重返股王寶座。

隨著IPhone及非蘋手機拉貨開始，市場關心大立光下半年復甦力道，外界預期，此次法說會焦點有，新機拉貨動能、全球手機庫存去化、智慧手機規格升級、新廠進展、混合鏡頭導入進度等五大議題。

大立光法說會前夕，多家外資機構調提前調升評等，其中滙豐、里昂將投資評等跳升至「買進」，且大幅調高目標價；摩根大通（小摩）也給予「優於大盤」評等；以營收表現來看，大立光6月營收26.96億元，月增3%，中止連二月下滑。公司預期，7月拉貨動能將優於6月。

大立光指出，下半年是傳統旺季，不過，目前手機、應用處理器及感測器的庫存還並未去化，並且高階手機鏡頭雖有新開案，但量不會太多，雖然營收逐月走高，雖然營收逐月走高，但營收表現較難回到過去旺季水準。

大立光 高階手機 營收

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