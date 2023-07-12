瑞士隆奧亞洲價值債券基金在台註冊 推出亞洲價值債券策略

瑞士隆奧投資管理(LOIM) 今(12)日宣布在台灣推出亞洲價值債券策略，以做為瑞士隆奧持續拓展其亞洲業務並強化其對亞洲區的承諾。

瑞士隆奧投資管理為瑞士隆奧集團旗下的資產管理公司，瑞士隆奧集團為瑞士歷史最悠久的私人銀行之一，擁有超過225年的經驗。作為一家全球性的財富和資產管理公司，瑞士隆奧已在亞洲經營超過35年，為該地區的機構法人、家族與企業家提供創新且全面性的財富和資產管理服務，涵蓋核心資產和另類投資範疇，且與主要亞太市場(包含台灣)皆有策略聯盟的合作夥伴。

隨著亞債策略在台灣成功註冊，標誌著LOIM首次登陸台灣市場及其在台灣發展的重要里程碑，並向台灣投資者提供定位良好、以價值為導向的靈活投資策略。瑞士隆奧投資管理的亞債策略是一高信心投組且以價值為導向的策略，該策略自2013年成立以來吸引全球投資者的興趣及認可。

瑞士隆奧投資管理表示，該策略為多元化、投資債/高收債混和型投資策略，涵蓋不同國家、產業和存續期。投資組合配置相當分散，平均持有約260 檔債券且平均信評為 BBB-。瑞士隆奧亞債策略是目前全球市場上第二大的亞洲投資債/高收債混和型策略。

瑞士隆奧投資管理為擴大其在台灣的影響力和產品線，指定展新證券投資顧問股份有限公司作為台灣的總代理，展新投顧將負責銷售瑞士隆奧亞債策略給台灣的機構法人、零售通路及私人銀行等客戶。

瑞士隆奧投資管理亞洲固定收益主管Dhiraj Bajaj表示：「我們很高興在美聯儲利率即將觸頂且亞洲信用市場表現出前所未有的高殖利率機會之際，將亞洲價值債券策略引進台灣市場。目前的亞洲市場擁有不可思議的長期收益和收益率創造之能力，同時擁有經濟增長的韌性，我們很榮幸藉由這一機會將總報酬債券策略帶到台灣。」

瑞士隆奧有限合夥人，亞洲區主管暨全球策略聯盟主管Vincent Magnenat表示：「台灣對於瑞士隆奧來說是一個具有重要戰略意義的市場，作為資產管理公司，我們相信有很大的機會拓展在台灣的業務。我們期待將超過225年的全球財富及資產管理經驗，長期為客戶提供差異化及永續投資解決方案。我們將與台灣的重要合作夥伴展新投顧密切合作，強化瑞士隆奧亞債策略和瑞士隆奧集團後續策略在台灣市場中的定位。 」