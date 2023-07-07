7/7【早晨財經速解讀】台股道瓊大殺300點 喜or憂?小非農大好 債券牛破滅?

美國股市周四連續第二天下跌，股票普遍遭到拋售，此前公布的勞動市場數據意外強勁， 提振了債券殖利率，並刺激市場對美國聯邦準備理事會（FED）將激進升息的擔憂。

道瓊工業指數下跌366.38點或1.07%，至33,922.26點，創下5月2日以來最大單日跌幅。標普500指數下跌35.23點或0.79%，至4,411.59點，跌幅是5月23日以來最大。那斯達克指數下跌112.61點或0.82%，至13,679.04點。

ADP Research Institite周四發布的數據顯示，6月民間就業人數激增達一年多來最高，遠超預期，這表明儘管經濟衰退的風險不斷增加，但勞動市場仍然強勁。另一份報告顯示，美國5月職位空缺有所下降，但仍處於高點。

與聯準會會議日期掛鉤的交換合約顯示，市場認為7月26日升息1碼的可能性接接近100%。

Commonwealth Financial Network投資長Brad McMillan說：「我們沒看到勞動市場有任何軟化跡象。聯準會不需要擔心就業市場的問題。看看他們的使命，他們沒理由不繼續升息，而且還要續升一段時間。」

標普500指數的11大類股全面收黑。能源股領跌，跌幅約2.5%，非必需消費品股下滑近1.7%。

大型股上漲使指數跌幅受限，收盤時脫離盤中低點。微軟上漲0.9%，蘋果小漲0.3%。

勞動市場數據公布後，公債殖利率跳漲。指標的10年期公債殖利率突破4%，通常與利率預期同步變動的兩年期公債殖利率創下16年新高。

根據芝加哥商品交易所的FedWatch工具，美國利率期貨市場認為聯準會在11月再次升息的機率攀高。聯準會6月暫停升息，但外界普遍預計將在7月會議上恢復升息。達拉斯聯邦儲備銀行總裁洛根（Lorie Logan）表示，在6月政策會議上升息是有理由的。

個股方面，埃克森美孚股價下跌3.7%，此前這家石油巨擘暗示，由於天然氣價格下跌和煉油利潤下降，第2季的營業利潤會大幅下降。

未來幾周企業將陸續發布第2季財報，根據路孚特數據，標普500指數成分股的獲利預計將比去年同期降低5.7%。

Baker Avenue Wealth Management首席策略師King Lip說：「現在的情況是利率走高，獲利沒有真正的變化。這對股市來說通常不是好組合。」

JetBlue Airways股價日內重挫7.2%，該公司表示將遵循美國法官5月裁決，結束與美國航空的聯盟，以保護收購Spirit Airlines的計畫。