7/5【早晨財經速解讀】 台製造PMI回升至48 Q3進入復甦期？聯準會暗示 2026年前難降息？

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聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

日圓兌美元周二（4日）走高，市場對日本干預的跡象保持高度警惕，但由於美國交易員因美國國慶日假期休假，市場整體保持平靜。

日圓兌美元周二盤中一度上漲0.3%，至144.21日圓兌1美元；周一則還下跌0.27%。但日圓兌美元目前仍然接近上周觸及的145.07日圓的近八個月低點，當時促使日本財務大臣鈴木俊一警告市場不要過度拋售日圓。

國際匯市周二活動相對冷清，因美國市場休市。投資人現在注意本周五的美國非農就業報告，該報告可能影響美國聯準會Fed）的下一次利率決策。

歐元兌美元周二下跌0.2%，報1歐元兌1.0894美元；英鎊上漲0.2%，報1英鎊兌1.2719美元。

根據彭博資訊的資料，追蹤美元兌六個主要競爭貨幣匯率的美元指數（DXY）周二收報103.039，微漲0.05%。

加拿大皇家銀行資本市場亞洲外匯策略主管Alvin Tan表示：「感覺每周都會有一些事情發生，本周我們在等待美國的非農就業數據。」

澳洲央行周二將利率維持在4.10%不變，表示希望有更多時間來評估過去升息的影響，但警告可能需要進一步緊縮，以使通膨得到控制。澳洲央行會議之後，澳元幣兌美元一度下跌，但在東京定盤後扭轉跌勢，反彈上漲0.3%至1澳幣兌0.6695美元。

東方匯理銀行高級外匯策略師David Forrester在分析報告中寫道，澳洲央行8月開會時，預計將根據形勢靈活判斷。

6月全球多個央行升息。路透的數據顯示，監管10種交易量最大貨幣的九個央行在6月開會時，有七個上調了利率，兩個選擇維持利率不變。

整體外匯市場上，投資人仍在關注日本當局可能採取干預措施阻止日圓下跌。 周二稍早，日本財務省官員說，他們幾乎每天都與美國財政部長葉倫和其他海外當局就貨幣和更廣泛的金融市場，保持密切聯繫。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

外匯 投資人 通膨 聯準會 葉倫 東京 Fed

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