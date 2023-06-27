五大結構性變革帶旺日股 日經225今年迄今漲近3成、居亞股之冠

今年以來日股受惠經濟的結構性改善、地緣政治帶動供應鏈轉移、政府推動企業經營效率改革、日股評價便宜及巴菲特效應等五大因素表現亮眼，截至6月16日，日經225指數今年以來漲幅達29%，居亞股之首。國泰日經225基金(00657)經理人蘇傳宇建議投資人，透過布局日經指數ETF，投資一籃子優質好股，跟上這波日股上漲熱潮。

蘇傳宇表示，帶動日股的五大因素分別是，第一疫情後的通膨環境反而助日本走出長年通縮陰霾，加上日本央行維持超寬鬆貨幣政策，使消費及投資信心穩步改善，打破市場對日本景氣的刻板印象，吸引了國際投資人目光；第二，美中緊張的地緣政治、供應鏈移轉趨勢，加速企業投資日本的需求；第三，東京證交所1月底發布的文件指出，為改善企業經營效率、提升經營層對企業及股東價值的重視，建議股價持續處在本淨比(P/B ratio)一倍以下的公司應擬定改善計畫，帶動日本企業大量發放股利、進行股票回購；第四，相比美、歐等成熟市場股市評價處於歷史高位時，日股評價反而相當便宜；最後，巴菲特多次公開表示看好日股，使國際投資人開始重新關注到日本上述發生的結構性變化。考量上述因素皆為結構性變化、可持續性強，因此仍看好日股的後續表現。

股神巴菲特即多次公開表示看好日股，使國際投資人開始重新關注到日本上述發生的結構性變化。旗下的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）6月19日對外表示，對日本五大商社的平均持股比例增加至逾8.5％。受到巴菲特青睞的日本五大商社，分別是伊藤忠（Itochu）、丸紅（Marubeni）、三菱（Mitsubishi）、三井（Mitsui）和住友（Sumitomo），其投資總價值是波克夏在美國以外地區，所持有公開股票中最大的。

法人表示，今年來日股的好表現受到投資人關注，以國人較易接觸到的日股投資管道來說，ETF為其中成本最低的項目之一。國泰投信發行的國泰日經225 ETF(00657)為台灣首檔追蹤日經225指數的ETF，經理費一年僅0.45%，標的即包括上述巴菲特看好的日本五大商社。

目前台灣市場上的日股ETF商品大多是追蹤日經225指數或東證股價指數等等，統計自2010年以來，日經225指數累積報酬表現領先東證股價指數，日經225指數由日本經濟新聞社指數公司自1950年開始編製，具備歷史悠久高知名度、囊括225檔績優藍籌股、指數成分股由11大產業類股組成可有效分散風險，是具有極佳流動性的日股指數，近期受惠日股大漲，亦在ETF市場中受到投資人關注，是日股ETF的熱門選擇。