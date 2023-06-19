6/19【早晨財經速解讀】輝達 蘋果 微軟創新高 嘎空暫緩 市場開始追價?

美股主要指數上周五（16日）從上個交易日創下的今年最高峰回落，但仍創3月來最大周線漲勢，反映美股近來的多頭氣焰甚旺，無懼於聯準會（Fed）官員鷹派基調。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

Fed放鷹 沒擊退美股多頭

標普500指數上周五跌0.4%，一周上漲2.6%，連續五周收高，也創2021年秋季以來最長周線連漲走勢；蘋果和微軟自歷史新高收盤價回落，拖累那斯達克綜合指數下跌0.7%，但一周仍漲3.2%，已連八周上漲，是2019年初以來最長周線連漲走勢；道瓊工業指數跌109點，周線漲1.3%。

受費城半導體指數跌0.9%拖累，台積電ADR上周五跌0.6%，較台北交易股票仍有9.03%的溢價，周線上漲1.7%，不如費半的4.2%的漲勢。

Fed上周一如預期按兵不動，但所謂的「點狀圖」表明，Fed還可能升息兩次。

具決策投票權的Fed理事沃勒（Christopher Waller）上周五表示，「可能需要更多的緊縮措施來降低物價壓力」；里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）同日也警告，過早放鬆貨幣政策將是一個代價高昂的錯誤。

市場如今反映Fed下次在7月開會升息的機率有72%。

美股還有得漲？市場激辯

聯準會（Fed）上周暗示還會有兩次各1碼的升息，仍無法澆熄今年來的多頭氣焰。然而，對於美股後市會繼續往上攻堅或漲不動了，分析師陷入激辯。

標普500指數16日收在4,409.59點，不少因去年慘跌而減碼的投資人，如今陸續翻多布局。多家華爾街券商調高美股今年目標水準，高盛將標普500目標從4,000點上調至4,500點，理由是美國經濟12個月內不太可能衰退。

巴隆周刊分析，市場普遍認定，Fed不管日後升不升息，如今這波緊縮循環已近尾聲，這將容許經濟成長和企業獲利回穩。

花旗集團和美銀則預測，美股即將失去動能，走勢會轉跌。花旗策略師預估，標普500指數年底跌至4,000點，明年年中再爬升至4,400點。

布林肯與秦剛七個半小時「坦誠」會談 透露樂觀基調

中美官方均表示，美國國務卿布林肯在北京和中國外長秦剛進行了「坦誠」會談。對於布林肯這場旨在緩和雙邊關係的訪中之行，中美官方都給出了樂觀謹慎的基調。

官員表示，布林肯和秦剛的會談持續了七個半小時，遠比最初計畫的要久。進一步說明了雙方都把這次會談視為拉近關係的契機。美國國務院表示，秦剛接受了布林肯提出的在「雙方都合適的時機」訪問華盛頓的邀請。

美方在聲明中寫道，「為了降低誤解和誤判的風險，國務卿強調了外交及所有問題上保持溝通渠道開放的重要性。此外，國務卿還列出了一系列關切問題」。

布林肯周一還有更多會談將進行，包括與中國外交政策最高負責人王毅會面。如果布林肯獲得與國家主席習近平會面的機會，將表明北京認為他這次訪中是成功的。

我仍列美匯率觀察名單

美國財政部16日發表半年一次的匯率政策報告，沒有任何美國主要貿易夥伴被認定操縱匯率，台灣則續留操縱匯率「觀察名單」中。其他被美國列入匯率操縱觀察名單的六國是：中國大陸、南韓、馬來西亞、新加坡、瑞士與德國。日本則是2016年來首度從「觀賞名單」中除名。

美國財政部說，台灣等觀察名單上的經濟體「匯率操作與總體經濟政策值得密切關注」。不過，截至2022年12月的四個季度中，美國主要貿易夥伴均未操縱匯率以獲取不公平優勢；依美國財政部定義，三項認定標準都滿足，才會被指為匯率操縱國。

砸250億美元 英特爾赴以國設廠

美國晶片大廠英特爾（Intel）持續推動晶片廠「遍地開花」策略，陸續宣布在美國、德國及波蘭等地設廠，19日可能簽署在德國設廠的協議，以色列也透露，英特爾將斥資250億美元在當地建設新廠，形容這筆投資是該國歷來最大筆的外國投資。

德國商報（Handelsblatt）上周引述官方知情人士報導，英特爾在德國東部馬德堡（Magdeburg）興建晶圓廠的計畫，與德國政府的談判進入尾聲，英特爾可望獲得99億歐元補貼，執行長基辛格（Pat Gelsinger）將在19日會晤德國總理蕭茲（Olaf Scholz）時簽約。

德國政府知情人士表示，由於建廠成本增加，加上英特爾打算採用先進製程，馬德堡廠的總投資金額將擴大到270億歐元。根據英特爾之前公布的規畫，這座晶圓廠將在2024年動工，2027年或2028年開始量產。

英特爾上周也宣布，將在波蘭西南部的弗羅茨瓦夫（Wroclaw）投資46億美元興建封裝和測試廠，預計2027年啟用；弗羅茨瓦夫與馬德堡的距離不到500公里，觀察家認為，波蘭這座新廠顯然將為德國製造的晶圓進行封裝和測試。