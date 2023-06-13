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台股上萬七、外資大買377億元 這檔竟比台積電更受歡迎

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

台股今（13）日站上萬七大關，大盤指數終場收17216.6點，上漲261.23點，三大法人買超437.96億元，外資買超377.37億元；經統計，國泰永續高股息（00878）買超46,246張，為買超榜首。

外資今買超前十大依序為國泰永續高股息、台積電（2330）、長榮航（2618）、國泰台灣5G+（00881）、元大高股息（0056）、聯電（2303）、仁寶（2324）、元大台灣50（0050）、國泰智能電動車（00893）、欣興（3037）。

台積電近日於股東會表示已觀察到客戶庫存逐漸降低，並看見市場終端需求回升，且董事長劉德音指出，先進封裝產能幾乎是年年翻倍，為應對明年先進封裝的CoWoS產能擴產，很多計畫都積極推動希望應對客戶即時需求。

台積電5月營收1,765億3,700萬元，月增19.4%，年減4.9%，今年累計前5個月營收為8,330億7,000萬元，年減1.9%；台積電今日遭外資賣超34,283張，為外資第二，同時外資連續買超第三天。

外資今賣超前十大依序為新光金（2888）、期街口布蘭特正2（00715L）、緯創（3231）、開發金（2883）、元大金（2885）、永豐金（2890）、京元電子（2449）、富邦金（2881）、華航（2610）、中租-KY（5871）。

新光金今以9.31元開出，隨後於平盤之下震盪，終場收9.1元，跌幅2.04%；新光金今日遭外資賣超48,002張，為賣超榜首，據統計，外資連賣新光金第六個交易日，總計賣超17.8萬張。

外資 台積電

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