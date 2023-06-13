台股大漲261點收17,216點 台積電漲19元收593元

台股開盤突破萬七，今（13）日收盤上漲261.23點，收盤指數17,216.6點，成交量3,501.91億元；台積電（2330）收盤上漲19元，收盤價593元、漲幅3.31％，市值攻破15兆。法人表示，在指數看回不回情況下，已經有些觀望資金進場在追高，本周有多項經濟事件需關注，可先採觀望模式，近期可關注表現相對落後的族群，選擇離上檔壓力較遠，或是底部剛成形的個股布局。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，目前來看，在指數看回不回情況下，已經有些觀望資金進場在追高，一般追高行為會出現在為行情末端加速現象中。

目前市場高度期待，美國通膨會明顯降低，所以股價先反應走高帶動台股表現，本周有多項經濟事件，例如聯準會利率會議、美國6月CPI數據公布等，若符合預期，為利多出境；若不如預期，股價波動幅度會加大，認為今天的急漲傾向行情末端的超漲的行為，未來兩三天要注意回檔。

此外，AI相關族群已經漲一段時間，股價來到歷史區間最上緣位置，短線上可能有過熱回檔的可能性，近期可關注表現相對較弱後，最近公布營收後，基本面展望轉好，最近股價剛開始有轉強的族群，例如工業電腦族群、記憶體、或是汽車零件相關類股，可以少量著墨，標的的挑選可以參考技術線型，選擇離上檔壓力較遠，或是底部剛成形的個股布局。

今日盤面維持十千金，強勢的有：信驊、力旺、旭隼、世芯-KY、創意、祥碩、緯穎、譜瑞-KY、亞德客-KY。

高於500元以上的高價股中，強勢的有：M31、聯發科、健策、台積電、寶雅、材料-KY、環球晶、晶心科。

今日成交量大的強勢股：英業達、長榮航、緯創、華航、協易機、廣達、鴻海、僑威、聯電、台積電、京元電子

今日成交量大卻走跌者：新光金、大亞、中工、聯嘉、六福

今日成交金額大且走高者：台積電、廣達、創意、世芯-KY、鴻海、緯創、欣興、華孚、台達電、英業達

今日成交金額大卻走勢疲軟者：群聯、立積、帆宣、東哥遊艇、雄獅