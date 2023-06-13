台股突破萬七 法人：這幾類族群表現相對落後

台積電今（13）日大漲19元、漲幅逾3%，站上593元，為14個月來新高價，帶領台股今日跳空開高，盤中站上17,254點，漲幅逾1.5％。法人表示，在指數看回不回情況下，已經有些觀望資金進場在追高，本周有多項經濟事件需關注，可先採觀望模式，近期可關注表現相對落後的族群，例如工業電腦、記憶體、或是汽車零件族群。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，目前來看，在指數看回不回情況下，已經有些觀望資金進場在追高，一般追高行為會出現在為行情末端加速現象中。目前市場高度期待，美國通膨會明顯降低，所以股價先反應走高帶動台股表現，本周有多項經濟事件，例如聯準會利率會議、美國6月CPI數據公布等，若符合預期，為利多出境；若不如預期，股價波動幅度會加大，認為今天的急漲傾向行情末端的超漲的行為，未來兩三天要注意回檔。

此外，AI相關族群已經漲一段時間，股價來到歷史區間最上緣位置，短線上可能有過熱回檔的可能性，近期可關注工業電腦族群，或是汽車零件相關類股，表現相對較弱後，最近公布營收後，基本面展望轉好，最近股價剛開始有轉強的個股，可以少量著墨，標的的挑選可以參考技術線型，選擇離上檔壓力較遠，或是底部剛成形的個股布局。

工業電腦概念股：精聯、艾訊、神基、威強電、青雲、飛捷、研揚、廣積、研華、友通

汽車零組件概念股：皇田、劍麟、車王電、怡利電、智伸科、帝寶、和大、謚源、大億金茂、倉佑、佳凌