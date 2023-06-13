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利空出擊、高盛大幅調降油價目標價 原油ETF開盤爆量下跌

經濟日報／ 記者高瑜君/即時報導

經濟前景擔憂，國際投行高盛最新研究報告大幅調降國際原油價格目標價影響，6月12日國際原油市場出現大幅度下跌，美國西德州輕原油期貨收盤大跌4.2%，創本月以來最大跌幅。國內業者發行的原油ETF開盤也出現爆量下跌現象。

期元大S&P石油ETF（00642U）早盤也出現爆量跳空下跌現象，開盤跌幅近3%，價格更是創近3個月以來的新低點，吸引投資人逢低進場布局，成交量有望突破近期新高。同時，期街口布蘭特正2早盤跌幅也超過3.8%，成交量突破20萬張，排行上市櫃之冠。

國際知名投行高盛最新研究報告大幅下調國際原油價格目標價，下修幅度近10%，西德州輕原油預測價格從每桶89美元調降至81美元，布蘭特原油從95美元調降至86美元，調降幅度約9%及9.5%，此次目標價調整是高盛近半年來的第三次下調，致使油價12日開盤就出現下跌走勢。

美國西德州輕原油期貨8月及9月轉倉價差也受到油價大幅下跌從逆價差轉為正價差，顯示原油供需市場供需已不再吃緊，開始出現小幅供過於求現象。

法人表示，近期國際油價受到消息面出現較大幅度的震盪走勢，4日OPEC+意外減產100萬桶/日、市場傳出美國和伊朗在美國本土的談判可能達成一項臨時協議及國際投行高盛大幅度調降國際油價目標價等等，都使得近期油價出現單日大漲大跌走勢，要參與國際油價波動的投資人不妨透過國內業者所發行的原油正向或反向ETF作為參與原油市場的交易工具。

國際油價 高盛 美國

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