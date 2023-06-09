除息旺季來臨 法人：透過產業龍頭股打造現金流

近期的AI熱潮，提升整體科技股的買氣，產業個股除了AI題材外，觀光飯店、軍工航太、電動車、重電設備股、儲能等個股表現優異，帶動台股行情。美國FED升息循環接近尾聲，美元、美債利率繼續創高不易，市場預估FED將正式停止升息，同時國際股市頻創新高，因此，整體將有利股市資金行情，國際股市接下來回歸基本面。

兆豐萬全基金研究團隊指出，今年以來台股表現明顯優於預期，整體企業獲利成長可望在2023年第4季轉正，加以上2023年下半年選舉行情即將登場，只要經濟不發生系統性風險，應有行情可期待，而接下來台股市場即將步入除息旺季，下半年領息還可期待。

兆豐龍頭等權重ETF基金（00921）研究團隊表示，指數持續緩步墊高下，類股輪動將更明顯，科技、傳產各有表現機會，均衡佈局在各產業龍頭股即可享有各產業股價表現時的紅利，這樣除了能夠降低過度集中投資的風險，遇到股市修正的時候，投資各產業龍頭股亦可分散產業波動。

兆豐龍頭等權重ETF基金（00921）研究團隊表示，根據過去五年統計，台灣產業龍頭股平均殖利率超過5%，龍頭股所帶動的報酬率亦表現亮眼，以今年來說，台股加權股價指數報酬率為18.3%，特選臺灣產業龍頭存股等權重指數報酬率為19.5%，對提供存股族相對有利的資產配置方案。兆豐龍頭等權重ETF （00921）在6月1日首次配息公告後，想要參與龍頭股股息及成長機會的投資人，只要在6月20日 （星期二）完成交易就有機會參與除息，現在正是可進場布局的時候。

兆豐投信提醒，基金配息率不代表報酬率，投資人在選擇ETF時，除了留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異之外，亦可留意ETF公布配息率後，市場大幅搶進可能使在外流通的受益權單位數增加，可能影響股息稀釋，投資人在布局台股ETF時不妨將上述條件納入評估依據。