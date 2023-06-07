第九屆公司治理評鑑頒獎典禮6月9日登場

臺灣證券交易所協同證券櫃檯買賣中心訂於2023年6月9日舉行「第九屆公司治理評鑑頒獎典禮」，對評鑑排名前5％的46家上市公司、37家上櫃公司及中小市值排名前5％的14家上市櫃公司(上市公司8家、上櫃公司6家)頒獎表揚。這次頒獎典禮邀請金融監督管理委員會主委黃天牧蒞臨致詞並擔任頒獎人，並邀請主管機關與證券周邊單位首長觀禮。

證交所表示，第九屆（2022年度）公司治理評鑑以維護股東權益及平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度及推動永續發展等四大構面共78項指標，綜合評核企業整體公司治理情形。評鑑結果已於2023年4月27日公告，與第八屆相較，這屆共有九家上市公司、十家上櫃公司新進排名前5％，更替比率達20％及27％。

證交所進一步說明，公司治理評鑑每一年的指標皆會進行檢討，並配合國內新修正法規、政策推動重點及國際發展趨勢進行增修，不斷的精進。第十屆公司治理評鑑續依循主管機關公告的公司治理 3.0-永續發展藍圖及資本市場藍圖訂定，強化維護股東權益及平等對待股東及推動永續發展兩個面向，持續促進企業對於各項公司治理機制的重視，並提升評鑑鑑別度。

證交所希望透過公司治理評鑑，找出積極增進公司治理，並主動設置超逾法令要求的各項治理措施的企業，並藉由獎勵優良公司，引導企業間良性競爭及互相學習，逐步提升自身公司治理水平，進一步形塑我國資本市場公司治理的文化。