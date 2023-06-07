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台股再創新高 漲160點收16,922點 台積電漲8元收568元

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
台股大漲示意圖。本報系資料照
台股大漲示意圖。本報系資料照

AI族群與權值股帶動台股漲勢，大盤再寫一年多來新高，台股今（7）日收盤上漲160.82點，收盤指數16,922.48點、漲幅0.95%，成交量為2,911.7億元。台積電（2330）收盤上漲8元，收盤價568元、漲幅1.42%。法人表示，近期操作策略可以找尋下半年可能會表現好的電子族群，以籌碼面為參考逢低布局，大型個股可參考外資動向，中小型股則參考投信買超動向。

國泰證券證期處經理蔡明翰指出，近期的操作策略，可以找尋下半年可能會表現好的電子族群，要趁休息的時候去提早佈局下半年業績面可能轉好的族群，像是AI伺服器、IC設計、晶圓代工下半年有望持續上揚，而消費性電子有機會慢慢好轉，比如PCB、面板族群，現在報價下跌，呈現較持平現象，後續還有反轉機會。

蔡明翰表示，由於目前指數表現強勢，所以較難就技術面去跟現在大盤做對比來操作，標的的挑選上，投資人可以就籌碼面下去做參考，大型個股可以參考外資動向，因為法人會不斷收集相關資訊，選擇下半年可能會表現較好的個股，那會盡量選大型外資持續買超的個股；中小型則可以投信連續買超一段時間的相關個股為主。

今日盤面維持十千金，強勢的有：力旺、世芯-KY、創意、祥碩。

高於500元以上的高價股中，強勢的有：嘉澤、和泰車、潁崴、聯發科、AES-KY、健策、弘塑、台積電、精測。

今日成交量大的強勢股：大亞、新光金、中環、廣達、鳳凰、日月光投控、三陽工業、東元、華星光、僑威

今日成交量大卻走跌者：緯創、中工、康舒、毅嘉、第一店、茂迪、協易機、雄獅、立德

今日成交金額大且走高者：台積電、廣達、大亞、技嘉、鳳凰、日月光投控、世芯-KY、台達電、三陽工業、金像電

今日成交金額大卻走勢疲軟者：緯創、材料-KY、南電、雄獅、東哥遊艇、康舒、jpp-KY、台勝科、保瑞、譜瑞-KY

台積電 個股 外資

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