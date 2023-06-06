台股再創一年新高！漲47點收16,761點 台積電漲5元收560元

台股今（6）日再創一年新高，收盤上漲47.23 點，收盤指數16,761.66 點，成交量 2,723.54億元；台積電（2330）收盤上漲5元，收盤價560元、漲幅0.9％。法人表示，盤勢高檔區間整理機會較大，近期具題材的股票皆有輪漲機會，若沒有買在今日低檔區，就可以不要太追高，可以去尋找其他漲過的題材標的，待下次補漲機會再找賣點。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，下一個會影響股市的市場關注焦點在美國CPI公布以及利率決策會議，在沒有新的利多因素出現之前，指數接下來高檔區間整理機會較大，觀光、電力、AI等近期具題材的類股皆有輪漲機會，比如今日觀光較強勢，除非一早在漲幅還未擴大之前就先介入，否則若沒有買在今日低檔區，就可以不要太追高，可以尋找其他已經整理一段時間的、上一波漲過的題材股介入，待下次輪漲時再找賣點。

黃國偉指出，在具有更近一步可以影響股價訊息或時間出來之前，題材股標的的挑選策略有二：若為反應速度較快的投資人，可以緊盯相關題材股，若有轉強訊號，比如量放大，或是股價突然間明顯買盤進入，就可以積極介入；但若是屬於沒那麼敏感的投資人，可以守株待兔策略，無論是觀光、電力、AI等，看過去經驗，這些題材股只要整理一段時間，就又會輪漲，所以題材股可在回檔整理時找時間買來等，等到下次轉強機會再賴找賣點。

今日盤面維持十千金，強勢的有：力旺（3529）、創意（3443）、祥碩（5269）、譜瑞-KY（4966）。

高於500元以上的高價股中，強勢的有：和泰車（2207）、穎崴（6515）、富邦媒（8454）、健策（3653）、台積電、材料-KY（4763）、精測（6510）。

今日成交量大的強勢股：大亞（1609）、長榮航（2618）、中工（2515）、協易機（4533）、日月光投控（3711）、華邦電（2344）、華新（1605）、橋威、凌巨（8105）、光群雷（2461）

今日成交量大卻走跌者：新光金（2888）、康舒（6282）、毅嘉（2402）、華紙（1905）、彩晶（6116）、映泰（2399）、三商電（2427）、飛宏（2457）、宏碁（2353）、亞力（1514）

今日成交金額大且走高者：大亞、創意、日月光投控、材料-KY、雄獅（2731）、奇鋐（3017）、愛普*（6531）、雙鴻（3324）、鳳凰（5706）、智邦（2345）

今日成交金額大卻走勢疲軟者：世芯-KY（3661）、康舒、玉晶光（3406）、技嘉（2376）、欣興（3037）、飛宏、華孚（6235）、毅嘉、華城（1519）、南電（8046）