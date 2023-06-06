人工智慧帶動需求 瀚亞投信：布局美國科技基金迎商機

受惠於人工智慧等題材發酵，帶動全球科技股走強，標普500科技資訊指數今年來更上漲36.4%，優於S&P 500指數與其他產業指數表現。瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，受惠於生成式人工智慧的帶動，超大型科技公司未來三年的營收成長前景可望擴大與標普500指數平均值的差異，換言之，科技族群將拉大與其他族群的差距，後市行情也值得期待，投資人可開始布局美國科技題材基金，掌握中長期的科技趨勢。

林元平表示，在人工智慧出現之前，企業均使用BI（商業智慧）應用程式進行數據分析，而人工智慧相較商業數據分析，更具廣泛的應用範圍，目前生成式人工智慧仍處早期開發階段，預估未來在基礎建設、軟體等領域的多項應用還具極大的發展空間。

新興科技應用問世，人工智慧已成為市場矚目焦點，林元平預估，雲端業者也將加速硬體投資，以迎接人工智慧應用帶來的需求量，若全球主要雲端服務商資本支出以10%至15%的複合年增長率增長，至2027年數據中心的科技基礎建設支出有望達2,500億美元。

林元平接著說，儘管全球股市仍圍繞著諸多不確定性，短期內仍會有所震盪，但人工智慧發展勢在必行之際，半導體、雲端服務等題材後市仍相對看好，惟當期產業庫存仍處消化調整週期，靜待調整完畢後，整體晶片需求將有望大幅提升，預估下半年的復甦力道也將會有所提升。

整體而言，林元平建議，人工智慧應用已勢在必行，在此結構性的長期需求成長趨勢下，投資人可布局以美國科技為題的主動型基金，藉由專業投資團隊的主動出擊，為投資人在多空交雜的環境當中，達到攻守兼備的效果，同時，也能長期參與新興科技題材所帶來的商機。