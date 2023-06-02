證交所董事長親赴越南招商 宣示深耕及加強台商服務

臺灣證券交易所響應新南向政策，積極推動台商回台上市，輔導協助海外台商運用國內資本市場籌措資金及開拓營運發展。董事長林修銘5月28日至6月1日率領上市發行面主管及招商服務團成員，親赴越南兩大經濟中心的河內及胡志明市，了解台商在越南營運發展的契機與挑戰，並表達證交所加強東協市場鏈結、協助台商永續經營的任務決心。

林修銘自去(2022)年7月就任以來的首次海外招商行程，主要著眼於越南為台資企業在東南亞投資布局量體最大的地區，且近年越南經濟成長表現亮眼，豐沛的勞動力亦推動越南躍升為世界經濟生產體系的重量級成員。林修銘特別拜會駐越南台北經濟文化代表處大使石瑞琦、駐胡志明市辦事處處長韓國耀等人，就越南經貿投資現況及台商營運發展上所關注議題等進行請益交流，暨說明證交所加強新南向市場服務的業務規劃。

證交所這次與中國信託綜合證券及安侯建業聯合會計師事務所攜手合作，於5月31日假胡志明市舉辦前進台灣資本市場說明會，會中就台灣資本市場優勢、資產傳承規劃及海外台商成功邁向資本市場進行專題分享，獲當地台商企業代表們的熱烈迴響，吸引近百位台灣商會及企業代表出席。透過證交所的業務宣傳及中介機構的諮詢服務，盼能增進當地企業對台灣資本市場的瞭解，未來也將持續深化交流，增進台越市場連結。

證交所表示，目前有77家外國發行公司(KY股)在台股上市掛牌，主要營運地屬新南向國家者計11家(占比約14%)，其中越南就有5家、次為泰國3家，營運地位於越南的KY上市公司產業分布多元，包含塑膠工業、製鞋、精密機械及半導體業等。

林修銘致詞時表示，企業發展到一定階段，勢必面臨技術升級、接班管理、永續經營等議題，進入資本市場就是協助企業轉型的有效方案之一，除可提高企業知名度、吸引優秀人才、籌措營運資金及掌握商機發展外，更能健全內部制度、完善法令遵循、強化資訊透明度，整體效益極大，建議台商掌握契機回台上市，以提升長期競爭力。

林修銘也強調，台灣資本市場相當國際化，股市交易量在全球交易所排名第12、總市值排名第17表現優異，外資持股比率長期維持40%左右，且台股具高殖利率優勢，累計今年以來外資積極加碼台股，買超金額達3329億元，為近九年來新高紀錄。在特殊地緣政治下，外國投資機構仍願意投資台灣，顯見台灣企業卓越的經營實績有目共睹，並展現快速反應市場變化的經營韌性與彈性。