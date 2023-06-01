股匯不同調 台股下跌66點收16,512點 台積電跌7元收551元

今（1）日股匯不同調，台幣午盤暫收升值，而台股在權值股與AI相關概念股近日拉回之下，跌破五日均線但收紅K棒，收盤下跌66.31 點、跌幅0.4％，收盤指數 16,512.65點，成交量 2,754.34億元；台積電（2330）收盤下跌7元至551元收盤、跌幅1.25%。法人表示，樂觀看待大盤有機會重返漲勢，在還未站上五日均線之前，投資人可先降低部位。

統一投顧表示，AI相關族群與台積電股價在昨日轉弱，導致大盤回檔，不過AI相關概念股轉弱幅度比預期更小，目前台積電下檔有十日均線支撐，短線大盤雖然失守五日均線，但還是樂觀看待大盤有機會重返漲勢，投資人在大盤還未站上五日均線之前，可先降低部位，整體而言，行情還是偏樂觀看待。

此外，統一投顧指出，由於AI與超級運算的需求增加，需導入更高計算能力的晶片，同時也考驗了冷卻散熱能力的極限，因此與AI、高效運算、雲端伺服器相關的散熱族群，可能會是未來布局的重點。

今日國內股匯市脫鉤呈現兩樣情，匯市呈現升值，今日新台幣對美元匯率開在30.74元，盤中震盪向上，最高升至30.684元，升8.2分，午盤暫收30.717元，升4.9分，交易金額7.2億美元。

今日盤面維持九千金，逆勢抗跌的強勢股有：力旺、世芯-KY、創意。

高於500元以上的高價股中，逆勢抗跌的強勢股有：M31、穎崴、健策、東哥遊艇、鈊象、材料-KY、寶雅、綠界科技、弘塑。

今日成交量大的強勢股：長榮航、華航、緯創、神達、飛宏、康舒、華紙、農林、瑞軒、華星光、亞航

今日成交量大卻走跌者：大同、新光金、聯電、元翎、英業達、仁寶、廣達、第一金、威剛、台積電

今日成交金額大且走高者：長榮航、緯創、飛宏、創意、世芯-KY、華航、技嘉、鳳凰、裕隆、高力

今日成交金額大卻走勢疲軟者：台積電、聯發科、廣達、智邦、聯電、大同、威剛、南電、美時、國巨