預期升息列車到終點站 債券布局甜蜜點浮現

預期升息將達終點站，複委託債券交易持續升溫。永豐金證券指出，經驗顯示，停止升息期間美國投資等級債平均漲幅10.8%，投資人目前高利環境布局，可以關注龍頭企業公司債、相關ETF等產品，不但具高殖利率優勢，且未來開始降息有機會在資本利得價差獲利。

永豐金證券表示，全球債券交易熱潮上升，複委託債券交易今年1至4月較去年同期成長超過130%，月均量較2022年成長56.4%，4月單月債券交易量較去年4月成長80%，可以看出對債券市場敏感的投資人已開始進場佈局。

永豐金證券策略分析師陳泓睿表示，從過去經驗來看，美國公債殖利率會領先聯準會利率見高點，公債殖利率開始往下時就有機會賺取資本利得，統計自1995年以來，聯準會四波大幅升息後，維持利率不變的時間平均為8.8個月，且停止升息期間，美國投資等級債四波均上漲，平均漲幅10.8%，顯示聯準會停止升息時，是進場投資等級債的好時機。

永豐金證券表示，在高殖利率環境下，一般投資人投資債券可獲得較高的利息收入，價格波動風險相對股票較低，投資人最低一萬美元就可透過複委託平台直接購入國際龍頭企業公司債，這類優質大型企業，具營業護城河及產業龍頭地位特性，發生違約機率低。

在投資策略的運用上，永豐金證券提供投資人債券投資技巧，除了單純持有外，也可利用各債券到期日不同的特性，打造月月配息的投資組合，創造穩定現金流；或是利用債券梯的策略，同時布局短、中、長期債券，這樣每隔一段時間就會有一檔債券到期，屆時可以選擇再投入長期債券或是轉投資更有潛力的標的，增加資金運用的靈活度。

對於想要分批或分散的投資人，可考慮逢低買入ETF或投資等級債券基金，這兩種標的兼具投資金額門檻低及分散風險兩大優勢，保守的投資人並可採取定期定額策略，降低擇時風險累積部位。

永豐金證券指出，不論是個別公司海外債、ETF、債券型基金，都有機會創造每月現金流，投資人可將每月領到的配息再以定期定額投資存股或股票型基金，等定期定額存股獲得一定報酬後，再將資金轉回債券類固定收商品，利用循環投資的概念，為自己打造專屬的投資組合與策略，活用收益增加投資組合報酬擴大資金池。