營運否極泰來 法人調高這檔壽險金控至「增加持股」評等

國泰金（2882）營運否極泰來，投顧法人指出，隨下半年至明年匯兌避險成本好轉、銀行展望正向，獲利逐步轉為成長趨勢，反映去年下半年產險賠付的低基期，加上評價低於主要壽險金控同業，調升至「增加持股」投資評等。

大型本國投顧分析，國泰金第1季稅後純益70億元，年減80%，普通股每股淨值季增5.7元至40.2元，其中，壽險及銀行淨值項下的金融資產未實現損益較上季回升720億元及39億元，反映第1季股票及債券投資部位評價回升。

國壽方面，第1季投報率年減2.05%至2.69%，主要是美台利差擴大帶動第1季避險成本達1.81%及實現資本利得減少，抵銷避險前經常性收益率年增32基點，所幸公司高層評估今年避險成本仍可控制至1%至1.5%，因外匯價格變動準備金新制至少節省避險成本0.25%及美台利差不再擴大。

至去年底，國壽每股隱含價值(金控股數)年減18%至75元，反映調整後淨值年減31%，抵銷有效契約價值成長6%，但預期因增加銷售較高利潤的分期繳及保障型商品，帶動今年新契約價值成長5%。

國泰世華銀行第1季淨利季減4基點至1.58%，信用卡回升帶動手續費收入年增2%，優於同業衰退2%表現，公司高層預估今年淨利差逐季回升，全年手收為中個位數成長，信用成本將低於去年的27基點。

法人評估，下半年至明年匯兌避險成本好轉再度擴大不易，及外匯價格變動準備金新制有助改善國壽避險成本，加上今年銀行手續費動能持續回升及信用成本改善，國泰金下半年起獲利逐步轉為成長趨勢。