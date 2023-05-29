安聯投信：可適時增加風險部位 但須留意評價面

安聯投信台股團隊表示，近期市場氣氛確實逐漸從風險趨避的保守態度走出的過程中，投資人可以適時增加風險部位，等待機會，但對部分主題仍須留意評價面。

安聯投信台股團隊表示，近期台股從評價面修正等盤整格局，又再逐步回到基本面題材。近期盤面更是延續之前 ChatGPT，以及美國大型股法說均釋出看重AI主題，持續帶動包括生成式AI所掀起如AI Server的新應用與相關封測供應鏈。

安聯投信台股團隊表示，由於AI相關主題擁有長期結構式成長利基支撐，在此時市場缺乏新亮點或能見度、展望佳等題材，這類主題確實有助於在需求持續增溫、資本支出亦有望伴隨這類需求而增溫的成長力道推升下，在下一季展望出爐前，有望持續成為主要驅動盤面的亮點題材。

就方向上，安聯投信台股團隊表示，選股依舊是關鍵重點。在今年能見度不佳的狀況下，要發掘新的機會點並不容易；不過好的方向是，今年電子和傳產各有千秋，各自擁有長線趨勢題材；可持續留意AI相關、內需題材；電網相關題材，以及由AI、疫後所延伸的新機會亦可留意。